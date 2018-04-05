taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.948
USD
4,0425
EURO
4,9517
ALTIN
172,34
PETR
68,4100

Yangına giden yoldaki aracı kucaklayıp kaldırdılar

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında olay yerine gitmeye çalışan itfaiyeye yardım etmek isteyen halk, yol kenarındaki aracı kucaklayıp kaldırma sürükledi.

İHA | 05.04.2018 - 22:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangında ambulans ile itfaiye araçlarının geçişini kolaylaştırmak için vatandaşlar ve polis ekipleri cadde üzerinde park halinde olan bir otomobili elleriyle kaldırarak kaldırıma koydu.

OTOMOBİLİ KUCAKLAYIP KALDIRDILAR

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangında cadde üzerine park halinde olan otomobiller itfaiye ve sağlık ekiplerine zorluk çıkardı. Park halindeki bir otomobil nedeniyle bir ambulans hastane önüne gelemeyince duruma vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale etti.

Vatandaşlar polis ve ambulansın geçebilmesi için otomobili elleriyle kaldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afyonkarahisar'da kaza: 9 güvenlik yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında özel güvenlik görevlileri yaralandı.
Taksim'de radyoaktif iyot sızıntısı yok
Taksim Eğitim ve Araştırma'da radyoaktif iyot olduğunu belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Ölçüm yaptık bir sıkıntı yok" dedi.
İsrailli bakan Filistinli sivilleri tehdit etti
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze sınırında Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlileri tehdit etti.
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın
Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

298
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

74
Yurt dışında FETÖ operasyonları

Yurt dışında FETÖ operasyonları

153
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

154
Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik

Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik

191
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit

1016
Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

314
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM