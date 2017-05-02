Yangında ağır yaralanan kadına hastane aranıyor

Malkara'nın Teteköy Mahallesi'nde oturan Zuriye Etik, eşi Mehmet Etik, koyunlarına bakmak için evden ayrılması ardından mutfakta yemek yaparken kullandığı piknik tüpünün devrilmesi sonucu yangın çıktı.

KOMŞULARININ YARDIMIYLA DIŞARI ÇIKARILDI

Alevlerin mutfağı sardığı yangında yaralanan Zuriye Etik, komşularının da yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yaralı Etik'e ilk müdahale ambulansta yapıldı. Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen Etik'e ilk müdahale burada yapılırken,vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldiği belirlendi.

Hastane yetkilileri, Etik'i yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk etmek için İstanbul ve İzmir'deki hastanelerde araştırmalar yaptı. Ancak görüşülen hastanelerin yanık ünitelerinde yer bulunmadığı bildirilirken, yetkililer bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.













