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Yangında evi yanan teyzesini sarılarak teselli etti

Adana'da klimadan çıktığı tespit edilen yangında bir ev küle döndü.

17.01.2017 - 10:24
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Karataş ilçesinde oturan Ayşe Çevrici, hastalanan kızı Defne'yi doktora götürmek için diğer çocuğu Duru'yu da yanına alarak Adana'ya geldi.

Ayşe Çevirici çocuklarını hastaneye götürdükten sonra Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki annesi Güngör Ahı'nın evine geldi.

YANGININ SEBEBİ KLİMA

Sabah evde Ayşe Çevirici, kız kardeşi Asuman Ahı, annesi Güngör Ahı ile çocukları uyurken birden bir sesle uyandıklarında oturma odasındaki klimanın yandığını fark ettiler. Bir anda alevler her tarafı sardı.

Yangında evi yanan teyzesini sarılarak teselli etti

Anne Çevirici çocuklarını alıp dışarı çıkardı. Klimanın yandığı odada yatan Güngör Ahı, kızları tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı. Bu arada, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev küle döndü. Yangından etkilenen iki kız kardeş ve anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

AĞLAMA TEYZE BİZ YANINDAYIZ"

Evleri küle dönen Asuman Ahı gözyaşlarına boğuldu. Duru Çevirici ağlayan teyzesine sarılarak, "Ağlama teyze biz yanındayız" diyerek teskin etmeye çalıştı. Çevirici ağlayan teyzesine uzun süre sarılıp ağladı. Asuman Ahı, bir anda yangın çıktığını, canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Yangında evi yanan teyzesini sarılarak teselli etti

Güngör Ahı ise evinin yanına gelerek gözyaşlarına boğuldu. Ayşe Çevirici, evde uyurken birden yangın çıktığını, annesinin içeride kaldığını, onu kurtarmaya çalıştıklarını, ayaklarında yanık oluştuğunu kaydetti. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

Yangında evi yanan teyzesini sarılarak teselli etti

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