Yangında farklı hastaneye sevk edilen anne bebeğine kavuştu

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle hastanede bulunan hastalar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bugün doğan bebek ile annesi farklı hastanelere nakledil. Geç saatlerde ise anne ve bebek biraraya getirildi.

ANNE VE BEBEK BULUŞTU

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle hastanede bulunan hastalar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın nedeniyle bugün doğan Şerafettin ve Fidan Maden çiftinin bebekleri ile annesi farklı hastanelere kaldırıldı.

Ailenin bebeklerini yanında istemesi üzerine devreye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta girdi. Başkan Usta’nın girişimleri sonucunda aile bebeklerine kavuştu. Anne Fidan Maden çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"AKLIM ÇOCUKTAYDI"

Hastanede yaşadıklarını anlatan bebeğin babası Şerafettin Maden, “O panik ile elimiz ayağımız birbirine girdi. İçeriye girmeye çalışıyorsun, giremiyorsun. Eşim de bugün ameliyat olmuştu. Her şey tesadüf oldu. Çocuğumuz oldu. Mutluyum, huzurluyum, 3’üncü çocuğum oldu. Allah analı, babalı büyütmeyi nasip etsin. Çocuk başka bir hastanede biz başka hastanedeydik. Aklım bir tarafta burada bir taraftan da çocukta.. Başkanımız sağ olsun çocuğumu annesinin yanına aldı” dedi.