taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Yangında kurtarılan yavru kediye oksijen verdi

Tekirdağ Çorlu'da ört katlı binanın boş olan üst dairesi, çıkan yangında kullanılmaz hale gelirken, kurtarılan yavru kediye kosijen verildi.

15.04.2017 - 22:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Camiatik Mahallesi'nde bulanan 4 katlı bir binanın kullanılmayan en üst katında yangın çıktı. Boş daireden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.

Yangında kurtarılan yavru kediye oksijen verdi

Ekipler, bu sırada dairede bulunan yavru kediyi yanmaktan kurtarıp aşağı indirdi. Bir itfaiye eri, hareketsiz haldeki kediye, sırtında taşıdığı oksijen tüpünün hortumuyla hava verdi. Yavru kediyi karton bir kutuya koyan itfaiye erleri daha sonra tedavisi için veteriner hekime götürdü.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yangında kurtarılan yavru kediye oksijen verdi

Yangında kurtarılan yavru kediye oksijen verdi

Yangında kurtarılan yavru kediye oksijen verdi

Yangında kurtarılan yavru kediye oksijen verdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

171
Nejat İşler istifa etti

Nejat İşler istifa etti

81
Kuzey Kore'den dev tören

Kuzey Kore'den dev tören

123
Kuzey Kore'yle ABD ilk kez bu kadar savaşa yakın

Kuzey Kore'yle ABD ilk kez bu kadar savaşa yakın

173
Cem Yılmaz oyunun rengini belli etti

Cem Yılmaz oyunun rengini belli etti

512
Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM