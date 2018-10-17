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Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı

Pendik'te bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

DHA | 17.10.2018 - 01:07..
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Doğu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir  binanın 2'inci katında, Emine Karabıyık'a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MAHALLELİ EVE GİRMEYE ÇALIŞTI

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada dışarıda olan Emine Karabıyık, alevlerin sardığı evde 2 yaşlı kadının bulunduğunu söyleyince mahalleli seferber oldu. Emine Karabıyık, mahalleli ile birlikte eve girmeye çalışınca dumandan etkilenerek fenalaştı.

Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı

2 YAŞLI KADIN BALKONA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da evde mahsur kalan 2 yaşlı kadını bularak bolkanda güvenli yere aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Balkonda tutulan 93 yaşındaki Ayşe Karabıyık ile engelli olduğu öğrenilen 66 yaşındaki kızı Hatice Karabıyık, itfaiye merdiveniyle balkondan alındı.

Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı

İTFAİYE EKİPLERİ ALKIŞLANDI

Dumandan etkilendikleri görülen Hatice ve Ayşe Karabıyık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalleli, mahsur kalan kadınları kurtaran itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutladı.

Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı

Bir mahalleli yangınla ilgili şunları söyledi:

"İki yaşlı kalıyormuş evde çocukları da büyük yaşta. Olayı duyduktan sonra koşarak tekrar içeri giriyor ama yangın birden arttığı için müdahalede bulunamadı. Biz dahil bütün vatandaşlar seferber olduk. İtfaiyeyi, polisi, ambulansı aynı anda buraya çağırdık. Uzanabildiğimiz yerlere biz kendimz müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye ekipleri de derhal olaya müdahale etti. Yoldan geçen vatandaşlar yangını görünce demir kapıyı krımaya çalıştı. Canını hiçe sayarak yardım etmeye çalıştı. Vatandaşlar da kurtarma sonrası alkış tuttu"

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı

Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı

Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı

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