Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi teslim edildi

Mersin'in Silifke İlçesi'ndeki evde çıkan yangında ölen 4 yaşındaki Durdu Yapal ve 3 yaşındaki Hasan Umut Karakan'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler Silifke'ye götürüldü.

Silifke İlçesi Sayağzı Mahallesi'nde dün bir apartmanın 2'nci katında iddiaya göre elektrik prizinden çıkan yangında kurtarılamayan Durdu Yapal ve Hasan Umut Karakan hayatını kaybetti.

CENAZELER SİLİFKE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Alışverişe giden ve arkadaş olan anneleri Sevgi Karakan ve Güney Yapal tarafından evde bırakılan küçük çocukların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Birbirlerine sarılmış halde olan küçük çocukların cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Silifke'ye götürüldü.

GENÇ KIZ KURTARAMADI

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, evi Sevgi Karakan ve Güney Yapal'ın kiraladığı, olay sırasında alışverişe giden kadınların çocukları 18 yaşındaki Ümmühan Yapal'a bıraktığı anlaşıldı. Genç kızın, alevleri fark edince yardım istemek için dışarı çıktığı ancak alevlerin bir anda yükselmesi nedeniyle çocukları kurtarmak için içeri giremediği bildirildi.





