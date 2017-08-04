taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.331
USD
3,5324
EURO
4,1959
ALTIN
144,01
PETR
51,8200

Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi teslim edildi

Mersin'de yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cesetleri Silifke'ye götürüldü.

04.08.2017 - 14:43
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mersin'in Silifke İlçesi'ndeki evde çıkan yangında ölen 4 yaşındaki Durdu Yapal ve 3 yaşındaki Hasan Umut Karakan'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler Silifke'ye götürüldü.

Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi teslim edildi

Silifke İlçesi Sayağzı Mahallesi'nde dün bir apartmanın 2'nci katında iddiaya göre elektrik prizinden çıkan yangında kurtarılamayan Durdu Yapal ve Hasan Umut Karakan hayatını kaybetti.

CENAZELER SİLİFKE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Alışverişe giden ve arkadaş olan anneleri Sevgi Karakan ve Güney Yapal tarafından evde bırakılan küçük çocukların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Birbirlerine sarılmış halde olan küçük çocukların cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Silifke'ye götürüldü.

Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi teslim edildi

GENÇ KIZ KURTARAMADI

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, evi Sevgi Karakan ve Güney Yapal'ın kiraladığı, olay sırasında alışverişe giden kadınların çocukları 18 yaşındaki Ümmühan Yapal'a bıraktığı anlaşıldı. Genç kızın, alevleri fark edince yardım istemek için dışarı çıktığı ancak alevlerin bir anda yükselmesi nedeniyle çocukları kurtarmak için içeri giremediği bildirildi.

Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi teslim edildi

İlginizi Çekebilir
Narkotik polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Narkotik ekipleri, 7 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 797 kişiyi tutukladı.
Kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı polis aracına çarptı
Bursa'da 6 hırsızlık suçundan aranan şüpheli, olayın ardından yakalandı.
Adana'da cinsel istismar şüphelisi kendini bıçakladı
11 yaşındaki küçük kıza cinsel istismarda bulunup, yakalanacağını anlayınca kendini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Kimliksiz Adanalının varlığı ölünce ortaya çıktı
5 gündür yakınları tarafından morgdan alınamayan kimliksiz Levent Akrep'in 37 yıl boyunca yaşadığı, ölünce anlaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

110
Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

90
FETÖ'cüler için tek tip kıyafet uygulaması başlıyor

FETÖ'cüler için tek tip kıyafet uygulaması başlıyor

161
Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

55
İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

104
Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

42
Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM