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Yangında ölen 3 kişi 18 gün sonra defnedildi

Ordu'da çıkan yangında ölen 3 kişi, 18 gün sonra toprağa verildi. Aynı tabutta gelen 3 kişiden geriye kalan kemikler, 3 ayrı mezara defnedildi.

DHA | 11.08.2018 - 16:28..
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Akkuş İlçesi Ortabölme Mahallesi'nde Sabri Güneş'e ait ahşap evde, 22 Temmuz gecesi yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında alevlerin arasından çıkmayı başaramayan Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş yaşamını yitirdi.

3 KİŞİ, TEK TABUT

Ahşap evin küle döndüğü yangında 3 kişiden geriye kalan kemikler, kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna, buradan da İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan kimlik tespitinin ardından baba, oğlu ve gelinine ait kemikler, tek bir tabut içerisinde dün, olaydan 18 gün sonra Ortabölme Mahallesi'ne getirildi. Burada, mezarlık yanındaki alanda öğlen namazı sonrasında 3 kişi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Ardından 3 kişinin kemikleri, 3 ayrı mezara defnedildi.

Yangında ölen 3 kişi 18 gün sonra defnedildi

Yangında ölen 3 kişi 18 gün sonra defnedildi

Yangında ölen 3 kişi 18 gün sonra defnedildi

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