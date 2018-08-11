Yangında ölen 3 kişi 18 gün sonra defnedildi

1 Feghouli ve Slimani'nin arası bozuk Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe'nin yeni transferi İslam Slimani'nin arasında problem var. Slimani'nin olduğu hiçbir Cezayir Milli Takımı kadrosuna Feghouli çağrılmıyor.

2 Köpek yüzünden tartıştığı iki kişiyi öldürdü Bursa’da Hacı Murat Konuk isimli kişinin, yöneticiliğini yaptığı apartmanda köpeğinden şikayetçi olan bina sakinleri Ali Çelik ile kayınpederini öldürdürmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

3 YKS tercihlerinde sağlık bölümleri önde geliyor Son yıllarda Türkiye'deki sağlık sektörünün hızlı bir değişim ve büyüme süreci içinde olması öğrencileri bu alana yöneltiyor.

4 İniesta Japonya'daki ilk golünü attı Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Andres İniesta, Jubilo Iwata ile oynadıkları maçta şık bir gole imza attı. İspanyol yıldızın bu golü akıllara Bergkamp'ı getirdi.

5 Başkan Erdoğan'ın Rize mitinginde neşeli anlar Memleketi Rize'ye teşekkür ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan oldukça keyifliydi, şiveli bir şekilde üst üste espriler yaptı.

6 Eren Bülbül mezarının başında anıldı Anma programında konuşan acılı anne Ayşe Bülbül, "Halen bugün gibi acısı taze, içimden çıkmıyor, hiç unutamıyorum." dedi.