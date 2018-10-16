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Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli'de 3 evin alevler arasında kaldığı yangında 86 yaşındaki Elif Arslan, yanarak can verdi.

İHA | 16.10.2018 - 05:33..
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Pamukkale İlçesi Belenardıç Mahallesi’nde bulunan Elif Arslan’a (85) ait iki katlı ahşap evde, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangında evin çatı ve orta katın zemini çöktü. Alevlerden kaçmayan Arslan, yanarak feci şekilde can verdi. Yangın daha sonra Arslan’ın kızı Hamide Özelce ve damadının yaşadığı ev ile yan komşusu Mustafa Erbiş’in evine de sıçradı.

Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Denizli, Güney, Buldan, Akköy ’den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Göçük altında kalarak can veren Arslan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla göçük altından çıkarıldı. Yangının çıktığı 3 ev ise büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti VİDEO

Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mahalle sakinleri, uzun süre İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını üzüntüyle izledi. Yangın esnasında evde olmadığı belirtilen Arslan’ın kızı Hamide Özelce’nin "Yetişemedim, kurtaramadım anam" şeklindeki feryadı yürekleri dağladı. Olay yerinden çıkarılan Arslan’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yangından kaçamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

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