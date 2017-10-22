taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Yangını izleyenlere tepsiyle çay servisi

Erzincan'da, çıkan yangını izleyen kalabalığa ve görevlilere tepsiyle çay servisi yapılması dikkat çekti.

22.10.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Erzincan kent merkezinde Halitpaşa Caddesi üzerindeki belediye karşındaki 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle başladı. Alevler bir anda yükselince ihbar üzerine sevk edilen polisler bina ve çevresindeki siren çalarak halkı uyardı. Binada bulunanlar tahliye edilirken, sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi de alevlere müdahale etti.

Yangını izleyenlere tepsiyle çay servisi

TEPSİYLE ÇAY SERVİSİ

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aşağıda bekleyen görevlilere ve yangını izleyenlere yakındaki bir kafeden tepsilerle çay servisi yapıldı. Garsonlar, emniyet şeridinin çevresinde bekleyenlere çay dağıtırken, ilginç görüntüler oluştu.

İtfaiye ekiplerinin 5 araçla yaklaşık iki saat süren çalışması ardından alevler kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yangını izleyenlere tepsiyle çay servisi

Yangını izleyenlere tepsiyle çay servisi

Yangını izleyenlere tepsiyle çay servisi

İlginizi Çekebilir
Akaryakıt istasyonunda tarla anlaşmazlığı cinayeti
Denizli'de, aralarında tarla anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki kişinin sözlü tartışması kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da trafiğe kapalı yollar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil
Deniz Baykal için yapılması gerekenlerin uluslararası sisteme uygun yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Baydar, "İyi olacağına inanıyorum" dedi
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek
AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Melih Gökçek'in istifa edeceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

51
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

52
Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

28
Messi'den 500 gole direkt katkı

Messi'den 500 gole direkt katkı

5
Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

20
Mesut Bakkal'dan hakem kararlarına tepki

Mesut Bakkal'dan hakem kararlarına tepki

2
Mısır'daki saldırıda 16 polis öldü

Mısır'daki saldırıda 16 polis öldü

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM