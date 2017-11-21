Yangınlara gönüllü müdahale eden kadınlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiyecilik eğitimi alıp yangın tatbikatları yapan kadınlar, günlük işlerini yaparken yangın ihbarı aldıklarında alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

ŞALVARLI KADINLAR YANGINLARI SÖNDÜRÜYOR

Yaşadıkları kırsal kesimde erkeklerin özellikle gündüzleri işte olması dolayısıyla kadınlar, olası yangınlara müdahale ederek, zor bir meslek olarak bilinen itfaiyeciliği başarıyla yapıyor.

"KADINLAR DAHA DİKKATLİ DAHA DUYARLI"

Eğitmen Mesut Çepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde 16 yıldır devam eden eğitimler kapsamında bin 350 kişinin gönüllü itfaiye eri olduğunu söyledi.

Çepil, köylerdeki yangınlara kadınların ilk müdahale ettiklerine şahit olduklarını aktararak, "Köylerde yaşayan insanlar daha çok çalışmak için şehir merkezine geldiği için gündüz saatlerinde köyde kadınlar oluyor. O saatlerde köyde herhangi bir yangın ya da farklı bir tehlikeli bir durum olduğunda kadınlar, bizlerden almış oldukları eğitim kapsamında bu olaylara ilk müdahaleyi sağlıyor. Kadınlarımız bu konularda daha dikkatli, duyarlı. Herhalde annelik iç güdüsünün vermiş olduğu bir koruma anlayışından kaynaklanan, kadınlarımızda çok daha farklı, anlayışlı bir bakış var." diye konuştu.