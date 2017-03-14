Yanık unutulan sigaradan yangın çıktı: 1 ölü

İlçeye bağlı İğde Mahallesi’nde tek katlı betonarme evde ikamet eden 62 yaşındaki Cemil Karpınar, uyumak üzereyken sigara yaktı. Karpınar’ın söndürmeden uyuduğu sigara, bir süre sonra yatağı tutuşturdu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yoğun dumana maruz kalınca tekrar uyanan Karpınar, can havliyle evin diğer odasına geçmek istedi ancak duman nedeniyle oksijensiz kalarak yere yığıldı. Geceyi evde tek başına geçiren Karpınar’dan sabah olmasına rağmen haber alamayan yakınları kontrol etmek istedi. Eve geldiklerinde duman kokusu ile karşılaşan yakınları, tüm çabalarına rağmen Karpınar’ın kapıyı açmaması üzerine evin penceresinden içeri girdi. Odaları kontrol eden yakınları, Karpınar’ı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cemil Karpınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karpınar’ın ölüm haberini alan akrabaları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Karpınar’ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 62 yaşındaki Karpınar’ın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.