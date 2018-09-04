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Yanındaki bina yıkılınca cami duvarsız kaldı

İstanbul Bahçelievler’de cami ile bitişik bina yıkılınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

İHA | 04.09.2018 - 19:37..
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Yanındaki bina yıkılınca cami duvarsız kaldı

Geçtiğimiz gün Şirinevler’de bir camiye bitişik binanın yıkımı gerçekleşti. Bina yıkılırken ortaya ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

İddiaya göre yan binanın duvarına bitişik yapılan caminin bir bölümü diğer binanın yıkılması ile duvarsız kaldı.

Yanındaki bina yıkılınca cami duvarsız kaldı

VATANDAŞLAR İBADETE DEVAM EDİYOR

Yıkım ekiplerinin büyük bir titizlik ile yıktığı binanın bitişik olduğu caminin ana taşıma kolanlarında bir zarar meydana gelmedi. Ancak duvarların olmaması nedeni ile camide namaz kılan vatandaşlar caddeden de görününce ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yanındaki bina yıkılınca cami duvarsız kaldı

"KIŞ AYINDA BU ŞEKİLDE BIRAKMAZLAR"

Caminin yapılırken diğer binaya bitişik yapıldığını belirten bir vatandaş, “İnşallah yakın zamanda düzene girer bir hafta önce yıkıldı burası ama burayı bu şekilde bırakmazlar diye düşünüyorum kış aylarında” diye konuştu.

Yanındaki bina yıkılınca cami duvarsız kaldı VİDEO

Yanındaki bina yıkılınca cami duvarsız kaldı

Öte yandan bir duvarı olmayan cami havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ilginç bir manzara oluşturdu. Görüntülerde duvarı olmayan binada namaz kılan vatandaşlar çevreden geçilenler tarafından görülürken, bu durum vatandaşları hayrete düşürdü.

Yanındaki bina yıkılınca cami duvarsız kaldı

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