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Yankesici hırsızlık anları fotoğrafa yakalandı

Arkadaşıyla birlikte vapurda selfie çekilirken cüzdanı çalan genç kadın hırsızı fotoğraftan yakalattı.

22.02.2017 - 09:06
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İstanbul’da yaşayan Elçin Özge Cörüt, arkadaşı Fatih Özkan ile birlikte Almanya’dan gelen misafirlerini gezdirmek için Eminönü’nden Üsküdar’a giden şehir hatları vapuruna bindi.

CÜZDANI ÇALINDI

Habertürk'ün haberine göre; yaşadıkları güzel anları ölümsüzleştirmek isteyen Fatih Özkan, vapur Üsküdar İskelesi’ne yanaşırken Cörüt’le birlikte selfie çekti. Genç kadın, o sırada çantasının kurcalandığını hissetti. Arkasını dönüp çantayı kontrol ettiğinde cüzdanının çalındığını fark etti. İkili hemen az önce çektikleri fotoğraflara baktı.

Yankesici hırsızlık anları fotoğrafa yakalandı

YANKESİCİYİ SELFİEDEN FARK ETTİ

Yankesicinin cüzdanını çalma anının selfie karelerine de yansıdığını gören Elçin Özge Cörüt, fotoğraflardan şüpheliyi tespit etti. Genç kadının tepkisi üzerine şüpheli M.Ö. iddiayı reddetti. Bu sırada devreye giren vapurda görevli güven timlerinin yaptığı aramada çalınan cüzdan M.Ö.’nün iç çamaşırından çıktı.

Şüpheli adli işlemler için Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Hırsızlık anının bulunduğu fotoğraf da suç delili sayıldı.

Yankesici hırsızlık anları fotoğrafa yakalandı

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