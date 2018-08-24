taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.05795
Euro
7.0304
Altın
1196.435
Borsa
90185.99

Yanlarında kaza olan aile pikniğe devam etti

Elazığ'da meydana gelen trafik kazası sonucu BİR araç piknik yapan ailenin yanına yuvarlandı. Bir müddet araca bakan aile ardından pikniğe devam etti.

İHA | 24.08.2018 - 15:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil piknik alanına uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

Yanlarında kaza olan aile pikniğe devam etti

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki plakalı hafif ticari araç ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Yanlarında kaza olan aile pikniğe devam etti

PİKNİĞE DEVAM ETTİLER

Çarpışmanın etkisi ile otomobil, yol kenarında bulunan piknik alanına uçtu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, aileleri ile piknik yapan vatandaşlar şans eseri kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda vatandaşlar, yaralılara yardım ettikten sonra ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

298
Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

535
Eski HDP'li vekil Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı

Eski HDP'li vekil Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı

194
Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

190
Maicon Galatasaray'da kaldı

Maicon Galatasaray'da kaldı

26
Moskova'da İdlib zirvesi

Moskova'da İdlib zirvesi

104
Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM