Yanlarında kaza olan aile pikniğe devam etti

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil piknik alanına uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki plakalı hafif ticari araç ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

PİKNİĞE DEVAM ETTİLER

Çarpışmanın etkisi ile otomobil, yol kenarında bulunan piknik alanına uçtu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, aileleri ile piknik yapan vatandaşlar şans eseri kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda vatandaşlar, yaralılara yardım ettikten sonra ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.