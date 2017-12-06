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Yanlış anlaşılan görme engelliye taciz dayağı

Erzurum'da, doğuştan görme ve işitme engelli olan Kemal Tanas'ın, yolun karşısına geçmek isterken kolunu tuttuğu kadının bağırması üzerine çevredekilerce darp edildiği belirtildi.

AA | 06.12.2017 - 12:36..
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Kentin Yoncalık Mahallesi'nde oturan doğuştan az gören ve işitme engelli olan Kemal Tanas (37), kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçerken yardım istemek amacıyla görmediğini bir kadının kolunu tuttu.

TACİZ EDİLDİĞİNİ SANAN KADIN BAĞIRDI

Taciz edildiğini sanan kadının bağırması üzerine Tanas'ın görme ve işitme engelli olduğunu bilmeyen çevredekiler, Tanas'ı darp etti.

Bir vatandaş tarafından saldırganların arasından kurtarılan Kemal Tanas, olay yerine gelen polislerce polis merkezine götürüldü.

Yanlış anlaşılan görme engelliye taciz dayağı

YÜZDE 95 GÖRME ENGELLİ

Tanas'ın durumu öğrenerek polis merkezine gelen ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu. Engelli gencin ağabeyi Murat Tanas, AA muhabirine, kardeşinin yüzde 95 engelli raporunun olduğunu söyledi.

Kardeşinin beyninde tümör olduğu için göz ve kulak gelişimin sağlanamadığını ifade eden Tanas, kardeşinin gözlerinin çok az gördüğünü ifade etti.

"KARDEŞİMİN KÖTÜ BİR NİYETİ YOK"

Murat Tanas, kardeşinin dışarı çıktığında sürekli yanında olamadıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kardeşim caddeden geçerken her zaman insanlardan yardım alıyor, birinin koluna girerek karşıya geçiyor. Bu kez de yine karşıya geçmek için birinden yardım almaya çalışıyor, bir kadının kolundan tutuyor. Ama kadın kardeşimin kendisini taciz ettiğini düşünerek çığlık atınca çevredeki taksici ve esnaf da kardeşimi darp etti. Kardeşimin kötü bir niyeti yok."

Yanlış anlaşılan görme engelliye taciz dayağı


Tanas, kardeşini caddedeki bir vatandaşın kurtardığını belirterek, "Sağ olsun duyarlı bir vatandaş kardeşimi oradan alıp uzaklaştırıyor. Aynı zamanda kardeşime saldıranlar bu kişiye de saldırmaya çalışıyor. 'Sen niye karışıyorsun' gibi laflar söylüyorlar. Adam engelli bastonunu gördüğü kardeşimin durumunu anlatıyor. İşitme engelli olduğunu ve gözlerinin de görmediği için bu olayı gerçekleştiğini anlatmaya çalışıyor. Kardeşimi oradan alıp Yakutiye Kent Meydanı'na getiriyor." dedi

"KÖR TAKLİDİ YAPIYOR" İDDİASI

Bazı saldırganların kardeşinin kör taklidi yaptığını söyleyerek üzerine yürümeye devam ettiklerini belirten Tanas, "Kardeşim oradan uzaklaşırken bazı vatandaşlar kör taklidi yaptığını söylüyor. Yardımsever kişi kardeşimi olay yerinden uzaklaştırıyor. Polis ekipleri olaya müdahale edip kardeşimi karakola götürüyor. Beni çağırdılar ve konuyu anlattılar." ifadesini kullandı.

Yanlış anlaşılan görme engelliye taciz dayağı

Ağabey Tanas, polis merkezinde kardeşinin darp edildiğini görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Kardeşimin yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Darp raporu ve belgeleri aldım. Kardeşime saldıranlar hakkında şikayetçi olduk. İnşallah tez zamanda yakalanır ve yaptıklarının cezasını çekerler." diyerek sözlerini tamamladı.

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