taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,5994
EURO
3,8051
ALTIN
145,52
PETR
56,3000

Yanlış anonsla karışan Oscar töreninden fotoğraflar

Oscar ödül töreninde en iyi film ödülünün yanlış anons edilmesinin ardından ortaya komik görüntüler çıktı.

27.02.2017 - 09:36
  1. Haberler
  2. Dünya

1

Dünya film sektörünün en büyük ödül töreni olarak adlandırılan Oscar ödül törenlerinin 89’uncusu bugün gerçekleştirildi. Türkiye saati ile 08:00’da sona eren törende bu yıl tarihi bir rezalet yaşandı.

Törende ‘en iyi film ödülü’ zarfları karıştı. Hem törene katılanlar hem de ekran başındakiler şoke oldu. İşte fotoğraflarla Oscar’daki tarihi hata…

BUNU NASIL YAPARSIN?

Yanlış anonsla karışan Oscar töreninden fotoğraflar
Jimmy Kimmel Beatty'ye bir yandan gülerek "Bunu nasıl yaparsın?" diye sordu.

Yanlış anonsla karışan Oscar töreninden fotoğraflar
Yanlış anonsa görevliler böyle müdahale etti.

Yanlış anonsla karışan Oscar töreninden fotoğraflar

Kısa sürede zarfların karıştığı anlaşıldı.

Yanlış anonsla karışan Oscar töreninden fotoğraflar

Emma Stone'un şoke olduğu yüzüne yansıdı

Yanlış anonsla karışan Oscar töreninden fotoğraflar

ASIL KAZANAN VE KAZANDIĞI SANILAN FİLM EKİPLERİ HEPBİRLİKTE SAHNEDE

Yanlış anonsla karışan Oscar töreninden fotoğraflar
Filmin yanlış açıklanmasının ardından kazara kazanan olarak açıklanan La La Land ve asıl kazanan Moonlight filminin ekipleri bir arada sahnede yer aldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

404
Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

27
Oscar'da Trump'a tweet

Oscar'da Trump'a tweet

25
Oscar ödülleri Trump'a göndermelerle başladı

Oscar ödülleri Trump'a göndermelerle başladı

34
Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

29
2017 Oscar ödüllerini kazananlar

2017 Oscar ödüllerini kazananlar

13
Aynı camiye dördüncü kez giren hırsız kamerada

Aynı camiye dördüncü kez giren hırsız kamerada

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM