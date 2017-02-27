Yanlış anonsla karışan Oscar töreninden fotoğraflar

Dünya film sektörünün en büyük ödül töreni olarak adlandırılan Oscar ödül törenlerinin 89’uncusu bugün gerçekleştirildi. Türkiye saati ile 08:00’da sona eren törende bu yıl tarihi bir rezalet yaşandı.

Törende ‘en iyi film ödülü’ zarfları karıştı. Hem törene katılanlar hem de ekran başındakiler şoke oldu. İşte fotoğraflarla Oscar’daki tarihi hata…

BUNU NASIL YAPARSIN?



Jimmy Kimmel Beatty'ye bir yandan gülerek "Bunu nasıl yaparsın?" diye sordu.



Yanlış anonsa görevliler böyle müdahale etti.

Kısa sürede zarfların karıştığı anlaşıldı.

Emma Stone'un şoke olduğu yüzüne yansıdı

ASIL KAZANAN VE KAZANDIĞI SANILAN FİLM EKİPLERİ HEPBİRLİKTE SAHNEDE



Filmin yanlış açıklanmasının ardından kazara kazanan olarak açıklanan La La Land ve asıl kazanan Moonlight filminin ekipleri bir arada sahnede yer aldı.