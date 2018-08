Yanlış ayakkabı yürüyüş ve eklem hareketlerini bozuyor

İdeal ayakkabının ayağı destekleyici ve koruyucu olması gerektiğini dile getiren uzmanlar, uygun olmayan ayakkabı ile uzun sure çalışmanın bel omurlarını strese maruz bıraktığını, eğilerek iş yapmayı imkansız hale getirdiğini vurguluyor.

AŞIRI HAREKETLERE İZİN VERİLMEMELİ

Uygun ayakkabı ya da terliklerde yarı katı-esnek materyalden yapılmış taban desteği gerekirken, ayakkabı tabanının çok esnememesi gerektiği de söyleniyor. Uzmanlar, “Ayağın fizyolojik hareketlerine izin verirken, aşırı hareketlere izin vermemelidir. Tipik yaz sandaletleri bahsedilen destekten yoksundur. Aşırı esnek ve incedir, ayağın stabilitesini sağlayamaz ve sorunlara yol açar. Uygun ayakkabıda ayağın üç kavsi de desteklenmiş olmalıdır. Ayakta iç, dış ve önde üç adet kavis vardır. Doğru ayakkabı ölçüsü ayakta alçı kalıpla ya da fonksiyonel tarama ile yapılabilir. Ayakkabı ayağın normal hareketlerine izin verirken, aşırı hareketlere izin vermemelidir. Uygun ayakkabı ayağın fizyolojik hareketlerini sağlarken, genel vücut dengesini de korur” bilgilerini paylaşıyor.

KAUÇUK TERLİKLER ÇOK DAHA ZARARLI

Zararlı ayakkabı ve terliklerin içinde en zararlısının kauçuk terlikler olduğunu aktaran ve ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan uzmanlar, ”Bunlar düzdür ve ayak desteğinden yoksundurlar. Bahar ve yaz aylarında topuk ağrılarının artması sürpriz değildir. Bu durum aşırı kilosu olanlar ve sedanter yaşam suren hastalarda daha da kötüleşmektedir. Hastalar ayak, kalça ve bel ağrılarından yakınır. İdeal ayakkabıda yukarıda bahsedilen üçayak arkının da desteklenmiş olması gerekir. Aşırı esnek olmamalıdır. Ayağın çıkıntılı kısımları uygun yastıkçıklarla desteklenmiş olmalıdır. Araştırmalar bel ağrılarının tedavisinde de uygun ortopedik ayakkabı seçilmesinin önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

UZUN BAĞCIKLAR SEÇİLEBİLİR

Mümkünse bağcık bölümü uzun olmalıdır ve ayak bileğini de rahat ettirmelidir. Ayakkabının burun kısmı geniş olmalı, parmak hareketlerine izin vermelidir. Ayak baş parmakla, ayakkabını parmak ucu bölümü arasında ortalama 0.5 - 1 santimetre mesafe olmalıdır. Yüksek topuklu olmamalıdır. Her zaman her iki ayak aynı ölçüde olmayabilir. Büyük olan ayağa göre ayakkabı seçilmelidir. Her iki ayakkabı da denenmelidir. Spor ayakkabılarında uygun ayarlama için uzun bağcıklılar seçilebilir. Sorunlu ayaklarda ayakkabı almadan önce ortopedi uzmanın tavsiyelerini almak da fayda vardır. Böyle durumlarda özel yapım ayakkabılar gerekir” diyor.