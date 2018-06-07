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Yanlış sorulara verilen doğru bir cevap: İşte İnsan

“Nebula En İyi Kısa Roman Ödülü” sahibi İşte İnsan, yazarının kendi sınırlarını bile zorlayıp tabuları yerle bir ettiği enfes bir bilimkurgu.

Özel Haber | 07.06.2018 - 16:03..
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Yanlış sorulara verilen doğru bir cevap: İşte İnsan

işte insan

J. R. R. Tolkien’den sonra Fantastik Edebiyatın önemli yazarlarından biri olan Michael Moorcock, özellikle efsanevi karakteri Elric ile adından söz ettiriyor. Bir yandan da Yeni Dalga akımının yükselmesine sebep olan editörlüğüyle de, bilimkurgunun kaderini etkileyen ender yazarlardan.

İşte İnsan ise, Jungcu psikoloji temel alınarak yazılmış en cüretkâr zaman yolculuğu romanlarından biri…

Yanlış sorulara verilen doğru bir cevap: İşte İnsan

(Michael Moorcock)

İŞTE İNSAN

KARL Glogauger, kafası sorularla dolu, problemli bir genç. Sorguladığı çok şey var ve Hz. İsa’nın son zamanlarına tanıklık etmek için zaman makinesiyle 1970’ten M.S. 29 yılına yolculuk ediyor.

Hz. İsa’yı bulduğunda ise, hikaye oldukça genişliyor. İnsanlık tarihinin olması gerektiği gibi yaşanmasını sağlamak için harekete geçen Glogauer, yolculuğunun sonuna yaklaşırken, sorularına da cevap bulacatır.

Tarih değişmesin diye tarihe müdahale etmenin bedeli nedir? İnsanın sorduğu yanlış sorulara, doğru cevaplar alması mümkün müdür?

Yanlış sorulara verilen doğru bir cevap: İşte İnsan

İşte İnsan

Michael Moorcock

İthaki Yay.

S.: 172

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