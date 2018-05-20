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Yanlışlıkla bastığı tetik 7 yaşındaki yeğenini öldürdü

Samsun'da av tüfeğini babasına götürürken yanlışlıkla tetiğe basan Dilek U., yeğeni Mahmutcan U.'yu vurdu. Mahmutcan U. yaşamını yitirirken, Dilek U. gözaltına alındı.

DHA | 20.05.2018 - 13:37..
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Vezirköprü ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde dün, İbrahim U., iddiaya göre, kızı Dilek U.'dan (21) evdeki av tüfeğini dışarı getirmesini istedi. Evin önündeki babasına tüfeği uzatan Dilek U., yanlışlıkla tetiğe bastı.

Yanlışlıkla bastığı tetik 7 yaşındaki yeğenini öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, evlerinin önünde oynayan yeğeni, Beşpınar İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Mahmutcan U.'nun çenesine isabet etti. Ağır yaralanan Mahmutcan U., olay yerinde hayatını kaybetti. Yeğeninin ölümüne neden olan Dilek U., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yanlışlıkla bastığı tetik 7 yaşındaki yeğenini öldürdü

CENAZESİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Nöbetçi cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mahmutcan U.'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, bugun sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mahmutcan U. için saat 10.00’da, Beşpınar Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Mahmutcan U.'nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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