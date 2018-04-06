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Yanlışlıkla hem kendisini hem de annesini vurdu

Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa E. yanlışlıkla kendisini yaraladı. Daha sonra silahı yere atan Mustafa E., annesini de yaraladı.

AA | 06.04.2018 - 00:33..
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Yanlışlıkla hem kendisini hem de annesini vurdu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde av tüfeğiyle kendisini yaralayan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yere attığı silahın ateş alması sonucu annesinin de yaralanmasına neden oldu.

TÜFEĞİ YERE ATINCA ATEŞ ALDI

Girmana Mahallesi'nde alkollü olduğu ve ailevi sorunları bulunduğu iddia edilen Mustafa E. (35), evdeki av tüfeğiyle kendisini kolundan yaraladı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sırasında elindeki av tüfeğini yere atan Mustafa E, silahın ateş alması sonucu annesi Azzet E'nin (65) de yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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