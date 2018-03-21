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Yanlışlıkla kendisini yaralayan meslektaşıyla evlendi

Antalya’da görevli polis memuru Ceren Ekinci, 10 ay önce kazayla silahla yaralanmasına neden olan meslektaşı Taha Yasin Gül ile dünyaevine girdi.

İHA | 21.03.2018 - 23:05..
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bir yıldır beraber görev yapan, polis memuru Taha Yasin Gül ile Ceren Ekinci, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Yanlışlıkla kendisini yaralayan meslektaşıyla evlendi


"TOMAY İLE GELDİLER"

Tören öncesi, gelin arabası gibi süslenen TOMA’ya binen Gül ile Ekinci, polis eskortu eşliğinde Şube Müdürlüğü bahçesine geldi. Çift, ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki mesai arkadaşlarının kaldırdığı kalkanların arasından geçerek tören alanına girdi.

Mutlulukları yüzlerinden okunan her iki polis memurunun nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıyarken, nikah şahitliğini ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ve Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Arslan yaptı.

Genç çifte, evlenme cüzdanını ise Vali Münir Karaloplu verdi.

"TOMA İLE GELEN GELİN VE DAMADIN NİKAHINI İLK KEZ KIYIYORUM"

Nikahı kıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, “Bir çok nikah kıydım ama TOMA ile gelen gelin ve damadın olduğu bir nikah kıymamıştım. Bugünlere nasipmiş. Güzel düşünülmüş, güzel bir organizasyon” diyerek şaşkınlığını belirtirken, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise her iki gencin bir yıl içerisinde yaşadığı olumsuzlukların filmlere konu olacak cinsten olduğunu söyledi. Karaloğlu, “Ama bugün bu gençler bir nikah masasında hayatın yeniden canlandığı anlamına gelen Nevruz günü yeni bir aile kurdular” diye konuştu.

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