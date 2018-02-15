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Yanmaz tava ve ambalajlar obeziteye neden oluyor

Yemek hazırlarken kullanılan perfloroalkil içerikli maddeler, kilo aldırıyor.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 16:10..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Obezitenin birden fazla nedeni var. Bunların başında yemek yeme şekli ve hızı geliyor. Ancak araştırmacılar, çok farklı bir konuyu öne çıkararak herkesi şaşırttı.

AMBALAJLAR DA KİLO ALDIRIYOR

Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar; yemek hazırlarken kullanılan tencere ve tavanın içerisinde bulunan perfloroalkil içeren maddenin kalori yakımın önlediğini ve obeziteye neden olduğunu belirledi. Tencere ve tavanın yanı sıra yemeklerin paketlendiği ambalajlar da oldukça sağlıksız.

Beslenme uzmanı Qi Sun, 2000'li yılların başında 621 kilolu ve obez kişinin üzerine bir araştırma yaptı. Denemede kişiler, 6 aydan fazla bir sürede yaptıkları diyette 6,4 kilo civarında verdi. Ancak sonrasındaki 18 ayda verilen kiloların hepsini geri aldılar.

Yanmaz tava ve ambalajlar obeziteye neden oluyor

OBEZİTEYE NEDEN OLUYOR

Ayrıca deneklerin kanında, özellikle de kadın deneklerde PFAS’lar yüksek oranda bulundu. Hatta kullanılan bu tarz maddelerin metabolizmayı yavaşlattığı, kilo aldırıp obeziteye neden olduğu sonucuna varıldı.

Yanmaz tava ve ambalajlar obeziteye neden oluyor

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Bu maddeler kumaş, halı ve leke tutmayan giysi ve kumaşların üretiminde de kullanılıyor.

Kısa adları PFOA ve PFOS olan perfloroalkil asit; karaciğere girerek kanser, hormon bozulması, bağışıklık sistemi bozukluğu ve yüksek kolesterol gibi bazı hastalalıklara neden oluyor.

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