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Kanser tedavisinin yol açtığı kısırlığa çözüm

Farelerde denenen yapay yumurtalığın, yumurtalık hücrelerinin büyümesi ve hayatta kalmasını destekleyebildiği gözlendi.

AA | 02.07.2018 - 15:38..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Danimarkalı bilim insanlarının, gelişmiş doğurganlık tedavilerine olanak sağlayacak yapay yumurtalık geliştirilmesinde önemli bir adım attı.

Kopenhag'da Rigshospitalet hastanesinde görevli uzmanlar, kanser tedavisinden önce hastalardan yumurtalık dokusu ve ovaryen foliküllerini aldı.

YAPAY YUMURTALIK DOĞURGANLIĞI DESTEKLİYOR

Yumurtalık dokusundan kanserli hücreleri çıkararak geriye proteinlerle kolajenden oluşan bir "yapı iskelesi" bırakan uzmanlar, bu iskele üstünde ovaryen folikülleri büyüttü.

Daha sonra farelere yerleştirilen bu yapay yumurtalığın, yumurtalık hücrelerinin büyümesi ve hayatta kalmasını destekleyebildiği gözlendi.

Kanser tedavisinin yol açtığı kısırlığa çözüm

"KISIR KALMA OLASILIĞI BULUNAN KADINLAR İÇİN ÜMİT VERİCİ"

Uzmanlar, "heyecan verici" tekniğin bundan sonraki aşamada insanlar üzerinde deneneceğini ifade etti.

Tekniğin, kemoterapi sonucu kısır kalma olasılığı bulunan kadınlar için ümit verici olduğu belirtildi.

Kanser hastası kadınlardan kemoterapi öncesinde alınan yumurtalık dokusunun, kanserli hücreleri taşıması ihtimali az da olsa bulunuyor.

Kemoterapiden bu dokunun üzerinde işlem yapılmadan naklinin, hastalığın yeniden ortaya çıkmasına neden olabileceğine işaret ediliyor.

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