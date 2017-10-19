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Yapay zeka AlphaGo'nun yeni versiyonu orijinalini yendi

Google'a ait yapay zeka şirketi DeepMind'ın geliştirdiği AlphaGo yazılımı, 2 bin 500 yıllık strateji oyunu Go'da orijinal programı yendi.

19.10.2017 - 01:48
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Yapay zeka AlphaGo'nun yeni versiyonu orijinalini yendi

BBC'nin haberine göre, AlphaGo Zero, boş bir Go tahtasıyla ve kurallardan başka hiçbir veri olmadan işe başladı, daha sonra kendi başına Go oynadı ve yeni sistemin algoritması kendisine oyuna hükmetmeyi öğretti.

Yapay zeka AlphaGo'nun yeni versiyonu orijinalini yendi

72 SAATTE 100 OYUNUN HEPSİNDE YENDİ

AlphaGo'nun Go'da profesyonelleşmesinin aylar sürdüğüne dikkat çekilirken, AlphaGo Zero'nun 72 saat içinde orijinal programı 100 oyunun hepsinde yenecek kadar ilerlediği belirtildi.

Yapay zeka AlphaGo'nun yeni versiyonu orijinalini yendi

DeepMind'ın yöneticisi Demis Hassabis, tam bir yapay zekaya uzun yolları olsa da sistemin, bazı sorunlar karşısında gerçek anlamda ilerleme sağlayacak kadar iyi olduğunu düşündüklerini söyledi.

DÜNYANIN BİR NUMARALI YARIŞMACILARINI YENDİ

İnsanlar tarafından oynanan binlerce oyundan öğrenen AlphaGo yazılımı, daha önce Go'da dünyanın bir numarası Çinli şampiyon Kı Cie ile Koreli şampiyon Lee Sedol'u yenmişti.

Yapay zeka AlphaGo'nun yeni versiyonu orijinalini yendi

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