Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede satıldı

Yapay zeka tarafından üretilen portre ABD'deki Christie's müzayede evince New York'ta açık artırmaya sunuldu. Portre çıkarıldığı ilk müzayedede büyük ilgi gördü.

VERİ SETİ VE ALGORİTMA KULLANILDI

Tuval üzerine baskı olarak üretilen eser, Paris merkezli Fransız sanat topluluğu Obvious tarafından yapıldı.

''Edmond de Belamy’nin Portresi", 14 ve 20. yüzyıllar arasında yapılan 15 bin portrenin yer aldığı bir veri seti ve algoritma kullanılarak yapay zeka tarafından üretildi.

Portre, Christie's müzayede evince 7 ila 10 bin dolardan satışa çıkarılmıştı.

Obvious, bu satıştan elde edilecek geliri algoritmayı geliştirmek ve üç boyutlu modelleme çalışmalarına kaynak sağlamak için kullanacağını duyurmuştu.