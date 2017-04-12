Yapay zeka, pokerde 290 bin dolar kazandı

'Lengpudashi' isimli yapay zeka, 5 gün süren seri turnuva ve final müsabakasından zaferle ayrılarak yazılımcılarına 290 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 70 bin TL) kazandırdı.

20 GÜN SÜREN OYUNDA DÜNYANIN EN İYİ 4 POKER OYUNCUSUNU YENDİ

Texas Hold'em poker oyunundaki milyonlarca kombineyi yapay zeka, hızlı karar yeteneğiyle tek tek elemeyi başararak genelde en optimal hamleyi yapmayı başarıyor. Yapay zeka pokercisi Lengpudashi'nin bir önceki versiyonu olan Liberatus, bu yılın Ocak ayındaki 20 gün süren bir oyunda dünyanın en iyi dört poker oyuncusunu yenmeyi başarmıştı.

BİR KEZ DAHA KAZANMASI ŞANS OLAMAZ

Böylece bu yıl ikinci defa bir yapay zeka programı başarılı poker oyuncularını geride bırakmış oldu.