taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.42245
Euro
7.2846
Altın
1188.32
Borsa
93418.65

Yapay zeka ve robotikte yeni projeler yolda

Savunma Sanayii Başkanlığının SAGA çağrılarına yapay zeka ve robotik teknolojilerin geliştirilmesi konularında toplam 117 proje teklifi ve 14 fikir önerisi yapıldı.

AA | 15.08.2018 - 07:37..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Ar-Ge Paneli kararları kapsamında, yapay zeka ve robotik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşlardan, belirlenen teknoloji alanlarındaki teknik ve taktik ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla son ürün teslimatı içermeyen, analiz veya masaüstü ölçekli prototiplerde doğrulanan teknik gösterimler içeren proje teklifleri alındı.

SSB Yapay Zeka Teknolojileri Geliştirilmesi Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan Çağrısı'na (SAGA) yönelik firma, kurum, kuruluş ve ilgili vatandaşlar, akıllı karar destek, siber güvenlik ve sınır güvenliği konuları başta olmak üzere 66 proje teklifi ve 6 fikir önerisi yaptı.

Yapay zeka ve robotikte yeni projeler yolda

51 PROJE ÖNERİSİ VAR

Robotik Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı ile de insansı/eklemli robotlar, robotik sistemler ve insansız hava, kara, deniz platformları başta olmak üzere 51 adet proje teklifi ve 8 adet fikir önerisi alındı.

Böylece söz konusu alanlarda SAGA çağrılarına toplam 117 proje teklifiyle 14 fikir önerisi başvurusu yapıldı.

SAGA ÇAĞRILARINA BAŞVURULAR SÜRÜYOR

SAGA çağrılarıyla ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere daha hızlı erişim sağlanması hedeflenirken üniversitelerdeki akademisyenlerin bilgi ve birikimlerinin belirlenen alanlardaki teknolojilere yönlendirilmesi öngörülüyor.

Aynı konuda çeşitli teknoloji alan ve kollarıyla birden fazla proje yapılmasına imkan sağlanması amaçlanan SAGA çağrıları kapsamındaki projelerle basit prototipler, teorik sonuçlar, bazı deneysel sonuçlarla ispatlanmış çalışmalar gibi proje sonuçlarının ortaya çıkması bekleniyor.

SAGA çağrıları değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

219
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

26
Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

132
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

0
PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

62
Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi

Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi

132
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM