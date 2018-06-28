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Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu nasıl doldurulur

8 Haziran'da başlayan başvurular, 31 Ekim'e kadar sürecek. Peki bu başvuruyu yapabilmek için neler gerekli...

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 15:13..
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Kamuoyunda 'imar barışı' olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuruları 8 Haziran'da başladı. Bu başvuruların son tarihi ise 31 Ekim olarak belirtiliyor.

BELGELER DİKKATLİCE DOLDURULMALI

Yapı Kayıt Belgesi başvuruları e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. Ancak belgeler doldurulurken çok dikkat edilmeli. Yanlış veya eksik bilgi ile başvurular iptal olabilir. Aynı zamanda ödemeler geri de alınamıyor. İmar barışı başvuruları bölümüne girdikten sonra istenilen bilgiler doldurulacak.

Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu nasıl doldurulur

'İmar barışı ve yapı kayıt belgesi' adıyla açılacak bölümde vatandaşlar formu dolduracak ve yapının fotoğraflarını çekip sisteme ekleyecek. Beyanda değişiklik için ise 24 saat süre tanınacak.

KİMLİK DOĞRULAMASI YAPILMALI

Kimlik doğrulama işlemi yapılıyor. Bunun için aşağıdakilerden birinin doldurulması gerekiyor.

1. E-devlet şifresi

2. Mobil imza

3. Elektronik imza

4. TC kimlik kartı

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ VE ÖDENMESİ

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29 Temmuz 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, , ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında olacak.

YAPI KAYIT BELGESİ GEÇERİLİK SÜRESİ

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

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