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Yapı Kayıt Belgesi başvuruları bugün başladı

İmar Barışı'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından başvurulara bugün start verildi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 13:13..
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Yapı Kayıt Belgesi başvuruları bugün başladı

Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.

Buna göre, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Yapı Kayıt Belgesi almak isteyenler için süreç bugün start aldı. Başvuru yapmak isteyenler bugünden itibaren başvurusunu yapabilecek. Son başvuru tarihi ise 31 Ekim olacak.

Başvurular e- devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Yapı Kayıt Belgesi bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenebilecek.

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