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Yapı Kayıt Belgesi için istenen belgeler

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi'ne E- Devlet'ten de başvuru yapılabilecek.

DHA | 02.06.2018 - 17:00..
  1. Haberler
  2. Emlak

Yapı kayıt belgesi; İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgeye verilen bir addır. Yapı Kayıt Belgesi'nin bedeli arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzü 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenir.

Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yapı Kayıt Belgesi için istenen belgeler

HANGİ YAPILAR İMAR BARIŞI'NDAN FAYDALANAMAYACAK

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar imar barışından yararlanamayacak. Bunun yanı sıra hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar da bu durumda hak sahibi olmayacak. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar da faydalanamayacak.

Yapı Kayıt Belgesi için istenen belgeler

E-DEVLET'LE YAPILACAK BAŞVURULARDA HANGİ BELGELER İSTENECEK

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi için e-devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan şu belgeler istenecek:

1) E-devlet şifresi.

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

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