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Yapı Kredi Kültür Sanat’ı konuşuyor

Galatasaray Meydanı’nda 50 yılı aşkın süredir tarihe tanıklık eden binasına geri dönen Yapı Kredi Kültür Sanat, etkinliklerine devam ediyor.

15.11.2017 - 10:36
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16 Kasım 2017 Perşembe günü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın (CAMMA) geleneksel “Perşembe Konuşmaları” bu kez Yapı Kredi Kültür Sanat’a konuk oluyor. Üstelik konuşmanın konusu da Yapı Kredi Kültür Sanat (YKKS).

KÜLTÜR KURUMUNUN ANLAMI

Konuşmada; kurumun kırk yılı aşan serüveninin yanı sıra bir kültür kurumunu yönetmenin ne anlama geldiği, hangi noktalarda diğer sektörlerdeki kurumların yönetiminden ayrıldığı tartışılacak. Konuşmaya Genel Müdür Tülay Güngen, Genel Müdür Yardımcısı Veysel Uğurlu ve Müze Müdürü Şennur Şentürk katılacaklar.

CAMMA Perşembe Konuşmaları

Kültür Yönetimi Açısından Yapı Kredi Kültür Sanat

Saat: 18:30

Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca

Konuşmacılar: Tülay Güngen, Veysel Uğurlu, Şennur Şentürk

Moderatör: Gökçe Dervişoğlu Okandan


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