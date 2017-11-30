Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Aralık Ayı etkinlik takvimi

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu klasiği haline gelen, sinemadan tiyatroya, plastik sanatlardan grafik sanatlara, fotoğraftan arkeolojiye kadar her alandaki söyleşi/konuşmalar dizisinin Aralık ayı programında herkes için bir şey var.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın açılış sergisi “Sarmal” dolayısıyla düzenlediği rehberli sergi gezileri, serginin açık olduğu son ay da devam ediyor. 1, 8, 15, 22 Aralık Cuma 2017 günlerinde düzenlenecek olan sergi gezilerinde ziyaretçiler, galeri ve müze yöneticileri eşliğinde sergiyi gezme, onların verdiği bilgiler doğrultusunda yapıtları okuma, sergide işlenen temalara yeni bir gözle bakma fırsatı bulacaklar.

50’Lİ YILLARDA TÜRKİYE

6 Aralık 2017 Çarşamba günü düzenlenecek olan Kültür Tarihi Konuşmaları dizisinde ise sırada Sazlı Cazlı Sohbet: 50'li Yıllarda Türkiye var. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 50’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük – “Şimdiki Zaman Beledir” kitabının yazarı Derya Bengi ve Tarih Vakfı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın katılacağı etkinlikte Menderes’li, Bayar’lı, traktörlü, gecekondulu, naylonlu, hula huplu yıllarını konuşacak.

90’LI YILLARDA SANAT

Yapı Kredi Kültür Sanat, 15 Aralık 2017 Cuma günü sinemaseverlerin kaçırmaması gereken bir söyleşiye ev sahipliği yapıyor. “Sessiz Dönem Türk Sinema Tarihi (1895-1922)” kitabı bu yıl Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Ali Özuyar, sinema yazarları ile Türk sinemasının Osmanlı’da başlayıp Cumhuriyet’in kuruluşuna dek süren sessiz yıllarını konuşacak. 20 Aralık 2017 Çarşamba günü ise moderatörlüğünü sanat tarihçisi Nazlı Pektaş’ın yaptığı Hatırlamalar dizisinde sanat kurumları yöneticileri 90’lı yıllarda sanatı konuşacak.

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARA ATÖLYE

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın etkinlik programında en çok dikkat çekenlerden biri de işitme engelli çocuklar için yapılacak olan Sarmal Atölyesi. Aynı etkinlik kapsamında Kasım ayında da görme engelli çocukları ağırlayan Yapı Kredi Kültür Sanat, “Sarmal” sergisi dolayısıyla çocuklar için düzenlediği sanat atölyelerini bu ay da işitme engelli çocuklara ayırdı.

Yapı Kredi Bankası’nın koleksiyonlarındaki değerli eserlerden yola çıkan atölye çalışmasında heykeltıraş Cemil Güç ve minyatür sanatçısı Berrin Güç, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü çocuklarla birlikte sergiyi gezerek onlara sikkelerin yüzlerce yıllık tarihini anlatacaklar. Belirledikleri sanatçıların yapıtları üzerinden gerçekleştirecekleri atölye çalışmasında çocuklara konu, kompozisyon, renk, ışık, leke gibi resimsel kavramları tanıtacaklar.

Yapı Kredi Yayınları Aralık ayı etkinlik takvimi