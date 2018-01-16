Yapı Kredi Kültür Sanat’ta “Dinleti” Günleri

Dizinin ilk konuğu Edip Cansever. 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan dinletide doğumunun 90. yılı olması dolayısıyla Edip Cansever’in metinlerinden yola çıkan bir repertuvar seslendirilecek.

UNUTULMAZ ŞAİR EDİP CANSEVER

Her bölümü bir yazara ya da şaire ayrılacak olan “Harf’ten ve Nota’dan” dinleti dizisinde edebi metinlerin içinde geçen bestelerin, bestecilerin, makamların ya da o metinlerin yazıldığı dönemlerin ezgilerinin peşine düşülüyor. Dinletide Nurinisa Eroğlu harflerden; klasik Türk müziği sanatçıları Güzin Değişmez, Birol Yayla, Lütfiye Özer ve Taner Sayacıoğlu da notalardan ses veriyor.

Dizinin ilk dinletisi için, doğumunun 90. yılı olması dolayısıyla Edip Cansever’in metinlerinden yola çıkarak hazırlanan repertuvarda şair unutulmaz dizeleri ve en sevdikleriyle anılıyor: Münir Nurettin Selçuk, Selahattin Pınar, Tanburi Cemil Bey, Yesari Asım Arsoy, hicaz, kürdilihicazkâr…