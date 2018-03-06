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Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Dünya Kadınlar Günü

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Yaşayan Kütüphane ile kutluyor.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 14:33..
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Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 8 Mart Perşembe günü tüm gün sürecek bir etkinlikle Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor.

TOG’un daha önce birçok kez düzenlediği 'Yaşayan Kütüphane' ilk kez “kadın” odaklı gerçekleşiyor. YKKSY Loca’da kitapların birer insan olduğu bir kütüphane kuruluyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Dünya Kadınlar Günü

Konuklar tıpkı geleneksel kütüphanelerde olduğu gibi, katalogdan bir “kitap” seçiyor ve okumaya başlıyorlar. Bu kez yazının yerini konuşma, sayfaları çevirmenin yerini soru sorma alıyor.

Kadınların hayatın birçok alanında yaşadıkları eşitsizlik ve ayrımcılık okurlarla paylaşılıyor.

Etkinikler saat 11 ve 17 arasında Yapı Kredi'nin Beyoğlu'undaki yeni binasında gerçekleşecek.

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