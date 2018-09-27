Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Ekim Ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Yayınları’nın büyük ilgi gören ve Dilek Başak tarafından Türkçeye çevrilen kitapları Doppler ve Bildiğimiz Dünyanın Sonu’nun yazarı Erlend Loe, imza ve söyleşi etkinliği için İstanbul’a geliyor.

UMUTSUZLUK VE KAÇIŞ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

2 Ekim Salı günü 16:30-18:00 arasında İstiklal Caddesi’ndeki YKY Beyoğlu Kitabevi’nde kitaplarını imzalayacak olan Norveçli yazar, saat 18:30’dan itibaren de Ayşe Erbulak’la Loca’da birlikte bir söyleşiye katılacak. Loe ve Erbulak, absürdlük, umutsuzluk ve kaçış üzerine bir söyleşi yapacak.

ANNE BABA OLMAK

İlk konuşması geçen ay gerçekleşen ve büyük ilgi gören “Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri” dizisinin bu ayki konusu: Bugün Anne Baba Olmak. Klinik Psikolog ve psikanalist Dr. Neslihan Zabcı ve psikanalist Alper Şahin’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, anne baba olma kavrayışını derinleştirip genişletmeyi amaçlıyor.

İNSANIN SIRADIŞLIĞI

21 Ekim Pazar günü Loca’da yapılacak etkinlik saat 18:00’da. Oda’nın Konukları’nın yeni dönemdeki ilk konuğu, kendi okur kitlesini yaratmış başarılı öykücü Kerem Işık. 23 Ekim Salı günü saat 17:00’da insanın sıradışı sıradanlığı üzerine okurlarıyla bir sohbet yapacak olan Işık, sonrasında da kitaplarını imzalayacak.

ENDER SESLER KONSER DİZİSİ

Loca, bu kültür-sanat sezonunda yeni bir konser dizisine ev sahipliği yapıyor. Bahçeşehir Üniversitesi/ BAUART ve Yapı Kredi Kültür Sanat ortak projesi olan “Ender Sesler”başlıklı dizi, pek sık ve her yerde duymadığımız, elektronik ve akustik müzik türlerinde ve çeşitli tarzlarda üretim yapan besteci ve müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak.

Dizinin ilk konserinde, besteci Stefan Lienenkämper’in 2013-2018 arasında vokal, yaylılar, piyano ve ses nesneleri için yazdığı solo, düo ve trio eserler Hezarfen Ensemble müzisyenleri ile Soprano Irene Kurka tarafından yorumlanacak.

Tarabya Kültür Akademisi’nin işbirliğiyle 30 Ekim Salı günü saat 20:00’da Loca’da gerçekleşecek olan konserin biletleri Biletix’te.



