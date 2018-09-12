Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Eylül ayı etkinlikleri

Eylül ayında 4. İstanbul Tasarım Bienali’ne ev sahipliği yapan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) bu ayki programında sanattan psikolojiye, bilimden edebiyata herşey var.

ÜCRETSİZ

Bilim Akademisi’nin 2012 yılından beri düzenlediği konferanslar, 2018-2019 döneminde Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Tıp, sosyoloji, sosyal bilimler ve fen-mühendislik alanlarından konuların ele alındığı konferanslar herkesin anlayabileceği bir dilde ve ücretsiz olarak sunuluyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba günü 18:30’da Loca’da yapılacak olan konferans dizisinin ilki Kardiyolojiden Edebiyata Gündelik Hayatta Fraktallar. Konferansın konuşmacısı Önder Pekcan.

TASARIM BİENALİ

Yapı Kredi Kültür Sanat, 22 Eylül - 4 Kasım 2018 tarihleri arasında 4. İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Başlığı Okullar Okulu olan 4. İstanbul Tasarım Bienali, geleneksel tasarım etkinliklerine dair zaman ve mekân anlayışını esnetiyor.

Tasarım ve eğitim için alternatif yöntemler, sonuçlar ve biçimler üretilmesini sağlayan bienalin küresel boyuttaki ivmeye de ayak uydurabilecek, yılın tümüne yayılan bir programı var.

SÖYLEŞİ DİZİSİ

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yeni bir söyleşi dizisi başlıyor: "Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri" Anne babaların, eğitimcilerin ve ruh sağlığı alanında çalışanların çok ilgisini çekecek dizinin ilk toplantısının konusu, "Günümüz Çocuğunun Dramı". 22 Eylül 2018 Cumartesi günü 17:00’da Loca’da yapılacak olan etkinliğin sunumunu Talat Parman yapıyor.

Etkinliğin konuşmacıları ise Tijen Demirörs ve Sezai Halifeoğlu. Her ay düzenlenecek olan söyleşiler ücretsiz ve herkesin katılımına açık.

ATATÜRK'Ü HİÇ BU KADAR YAKINDAN TANIMADINIZ

Gazeteci yazar İpek Çalışlar, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı Mustafa Kemal Atatürk: Mücadelesi ve Özel Hayatı’nda onun bilinmeyen çocukluğuna, iç dünyasına uzanıyor.

Vatan için verdiği mücadeleyi yeni bilgiler ışığında ele alıyor. İpek Çalışlar, roman akıcılığında kaleme aldığı zengin kaynakçalı kitabını 29 Eylül Cumartesi günü saat 15:00-17:00 arasında YKY Beyoğlu Kitabevi’nde okurları için imzalayacak.

Yazar, imzanın ardından saat 17:30’da Loca’da gerçekleşecek söyleşinin konuğu olacak. İpek Çalışlar, bu son derece özel ve önemli kitabı konuşmak için tarihçi Teyfur Erdoğdu ile bir araya gelecek.

Gazeteci-yazar İpek Çalışlar