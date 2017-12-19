'Hatırlatmalar' dizisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın uzun yıllar boyunca konusunda uzman kişilerle gerçekleştirdiği söyleşi dizilerine bir yenisi daha eklendi.

Sanat tarihçisi Nazlı Pektaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Hatırlatmalar' dizisinde sanat çevrelerinden önemli isimler konuşmacı olarak yer alıyor.

'90'LI YILLARDA SANAT'

Pektaş, 'Hatırlamalar' dizisinin bu ikinci söyleşisinde sanat kurumları yöneticileri Binnaz Tukin, Özalp Birol ve Feyyaz Yaman’a “90’lı yıllarda sanatı nasıl konuşuyorduk, sanat hakkında neler söylüyorduk?” sorularını soracak. 1990’lardaki sanat, sanatçı ve kurum ilişkisini hatırlayarak günümüz ile karşılaştırma yapma olanağı bulunacak.

'Hatırlamalar' dizisi ocak ayında aynı soruyu bu kez sanatçı, sanat tarihçisi ve sanat yazarlarına soracak.

Belki şurada küçük, mutlu bir ağaç vardır

Sadece 90’lı yıllarda yaşayanların anlayabileceği bazı şeyler vardır. Örneğin başlıkta kullanılan bu cümle gibi...

Kim bilir kaçımız Amerikalı ressam Bob Ross’un toplum hafıza- mıza adeta kazıdığı bu sözünü her Pazar TRT ekranlarında duymak için dört gözle beklemişizdir.

Renkli siyasi figürlerinden patlayan pop müziği furyasına, sanattan edebiyata, internetin hayatımıza girmesinden yeni milenyumun geri sayımına kadar 90’lar kuşkusuz ki Türkiye açısından benzersiz ve unutulmaz bir dönemdi.

Yapı Kredi Kültür Sanat, yeni söyleşi dizisi “Hatırlamalar”la bizi bu benzersiz döneme götürüyor ve 1990’larda Sanat’ı mercek altına alıyor. “Hatırlamalar”, 20 Aralık Çarşamba günü Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca'da.