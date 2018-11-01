Yapı Kredi Kültür Sanat’ta kasım ayı etkinlikleri

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan “İşim Gücüm Budur Benim” kitabından ve kitabın yarattığı tartışmalardan yola çıkarak düşüncelerini okurlarıyla paylaşıyor.

SÖYLEŞİLER YAPILACAK

7 Kasım 2018 Çarşamba günü, saat 18:30’da gerçekleşecek olan Yazarın Gözünden söyleşisi Loca’da yapılacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat, 2018’in Troya Yılı ilan edilmesi vesilesiyle bir konferans düzenliyor.

9 Kasım 2018 Cuma günü, saat: 18:30’da Loca’da gerçekleştirilecek olan Troya: Arkeolojiden Mitolojiye Bir Kentin Öyküsü konferansının konuşmacısı Prof. Dr. Rüstem Aslan.

2013 yılından bu yana Troya kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu konferansta arkeoloji ve mitoloji arasındaki geçişliliği ele alacak.

KONSER

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Bahçeşehir Üniversitesi/Bauart’ın ortak projesi olan “Ender Sesler” konser dizisinin ikinci konserinde TÖZ Trio sahneye çıkıyor.

Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Cem Aksel’den oluşan TÖZ, 29 Kasım 2018 Perşembe günü, saat: 20:00’da Loca’da kısa bir süre önce çıkan ilk albümündeki parçaları seslendirecek. Konserin biletleri Biletix’te.





İMZA

Kısa bir süre önce ilk kitabı Bir Dükkânı Beklemek, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Uğur Nazlıcan, bu ay Oda’nın konuğu olacak. Nazlıcan, 27 Kasım 2018 Salı günü, saat: 17:00’da okuyucularıyla bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak.

SERGİ

Yapı Kredi Kültür Sanat, modern Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olan İlhan Berk’in (18 Kasım 1918, Manisa - 28 Ağustos 2008, Bodrum) 100. yaşını bir sergiyle kutluyor. 21 Kasım 2018 - 20 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak olan “Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında” sergisi bağlamında aynı gün bir de sempozyum düzenlenecek. “İlhan Berk Gezegeni: Etkileşim, İleri-Geri Adımlar, Sonsuz Arayış” başlıklı sempozyum, şairin çeşitli alanlara yayılan çalışmalarına farklı açılardan yeni yorumlar getirecek.





136 ADETTEN OLUŞAN SERGİ

Yapı Kredi Müzesi, 21 Kasım 2018 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenleyeceği “Tombak: Altından Süzülen Zarafet” sergisiyle unutulmuş bir sanat dalını ve gizli kalmış bir hazineyi ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Müzenin kendi koleksiyonundaki tombaklardan yola çıkarak hazırladığı ve Topkapı Sarayı, Sadberk Hanım Müzesi, Harbiye Askeri Müzesi gibi müzelerden ve Türkiye’nin önemli özel koleksiyonerlerinden ödünç aldığı sergi 136 adet tombak parçadan oluşuyor.



