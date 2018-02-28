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Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Mart ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın sinemadan tiyatroya plastik sanatlardan grafik sanatlara, fotoğraftan arkeolojiye kadar her alandaki söyleşi/konuşmalar dizisinin Mart ayı programında yer alıyor.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 10:37..
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Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 8 Mart Perşembe günü tüm gün sürecek bir etkinlikle Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor. TOG’un daha önce birçok kez düzenlediği 'Yaşayan Kütüphane' ilk kez “kadın” odaklı gerçekleşiyor.

YKKSY Loca’da kitapların birer insan olduğu bir kütüphane kuruluyor. Konuklar tıpkı geleneksel kütüphanelerde olduğu gibi, katalogdan bir “kitap” seçiyor ve okumaya başlıyorlar. Bu kez yazının yerini konuşma, sayfaları çevirmenin yerini soru sorma alıyor. Kadınların hayatın birçok alanında yaşadıkları eşitsizlik ve ayrımcılık okurlarla paylaşılıyor.

II. Meşrutiyet’in ilanının 100. yıldönümünde,  II. Meşrutiyet’in İlk Yılı konuşuluyor. 9 Mart Cuma günü saat 18:30’da Loca’da yapılacak olan etkinlikte II. Meşrutiyet’in 23 Temmuz 1908’de ilan edilmesi ve sonrasında gelişen olaylar, Osmanlı’nın son dönemlerine damgasını vurmuş ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına büyük etki yapmıştı.

YKY’den çıkan “II. Meşrutiyet’in İlk Yılı” kitabını yayına hazırlayan Tamer Erdoğan ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide bu önemli tarihsel olay irdeleniyor.

YKY Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda’nın bu ayki konuğu yazar Yalçın Tosun. YKY’den yayımlanan Anne, Baba ve Diğer Ölümcül ŞeylerPeruk Gibi Hüzünlü ve Dokunma Dersleri kitaplarıyla yeni dönem öykücülüğümüzün parlayan imzaları arasına giren yazar, 2015’te yayımlanan Bir Nedene Sunuldum’la öykü dalında 2016 Yunus Nadi Ödülü’nü kazanmıştı.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Mart ayı etkinlikleri

Tosun’un okurlarıyla buluşacağı, onlara öykülerinden bölümler okuyacağı ve kitaplarını imzalayacağı söyleşi, 16 Mart Cuma saat 17:00’da YKY Beyoğlu Kitabevi’nde.

Müziği ve edebiyatı bir araya getiren Harf’ten ve Nota’dan dizisi bu ay dinleyicileri Oğuz Atay’ın sevdiği, andığı besteler, güfteler ve makamlarla tanıştırıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Mart ayı etkinlikleri

Atay’ın kült romanı Tutunamayanlar’a özel bir yer verilen dinletide, klasik tango parçalarından Hacı Arif Bey’in nihavend eserlerine uzanan renkli bir repertuvar bekliyor dinleyicileri. 24 Mart Cumartesi günü saat 17:00’da Loca’da düzenlenecek olan konserin biletleri Biletix’te.

Kütüphane Haftası

YKKSY, Kütüphane Haftası(26 Mart - 1 Nisan)’nı iki etkinlikle birden kutluyor. Bu yılki  teması "Kültürel Değişim ve Kütüphaneler” olan Kütüphane Haftası dolayısıyla Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi’nin düzenlediği etkinliklerin ilkinde Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bir söyleşi geçekleştirecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Mart ayı etkinlikleri

27 Mart 2018 Salı günü 18:30’da Loca’da yapılacak olan etkinlikte Ortaylı, tarihten bugüne kütüphanelerin işlev ve işleyiş biçimi bakımından geçirdiği dönüşümleri anlatacak ve tarihi miras kapsamındaki kütüphanelerin nasıl korunması gerektiğini tartışacak.

28 Mart Çarşamba günü saat 14:00’da yine Loca’da yapılacak olan Kültürün Pusulası: Araştırma Kütüphaneleri etkinliğinde ise farklı kesimlerden kullanıcıların araştırma kütüphanelerinden beklentileri, sorunları, bu kütüphanelerde buldukları / bulamadıkları gibi konular konuşulacak.

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