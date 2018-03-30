Yapı Kredi Kültür Sanat’ta nisan ayı etkinlikleri

3 Nisan Salı günü 18.30’da yapılacak olan Sazlı Cazlı Sohbet: 60’lı Yıllarda Türkiye etkinliğinde Derya Bengi, Naim Dilmener ve Murat Meriç, Bengi’nin YKY’den çıkan 60’lı Yıllarda Türkiye...

Sazlı Cazlı Sözlük Dünya Durmadan Dönüyor kitabından hareketle, dönemin siyasal ve kültürel ruhunu şarkılar eşliğinde tartışacaklar.

İki Yabancı, Burçak Tarlası, Abidik Gubidik Twist... Almanya’ya işçi göçü, İnönü koalisyonları, Demirel-Ecevit-Erbakan’lı yılların başlangıcı, TİP’in yükselişi... Hepsi bu etkinlikte.

BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFI

1930’ların Ankara’sı, kentsel peyzajdan mimariye, eğitim kurumlarından sanat kurumlarına her şeyiyle değişen, gelişen bir kentti. Sabahattin Ali, eşi Aliye Hanım ve kızı Filiz’le birlikte Kızılay’daki Karanfil Sokağı’nda, Adalar Apartmanı’nda yaşıyordu.

Ali’nin Ankara’daki yaşamının izini sürmek, Cumhuriyet Türkiye’sinin kültür, sanat politikalarının izini sürmek anlamına gelir.

Şehirlere Alışamadı -Sabahattin Ali’nin Şehirleri sergisi kapsamında 18 Nisan Çarşamba günü 18:30’da Loca’da düzenlenecek olan Sabahattin Ali’nin Ankarası söyleşisinde yazarın kızı Filiz Ali’nin tanıklığıyla ve Necati Tonga ile Sevengül Sönmez’in değerlendirmeleriyle bu izi sürmeye çalışacağız.

GÜRSEL KORAT OKURLARIYLA BULUŞUYOR

Kapadokya ile ilgili yazdığı Zaman Yeli, Güvercine Ağıt ve Kalenderiye romanlarında sonra şu anda yazmakta olduğu romanla birlikte Kapadokya Dörtlüsü’nü tamamlayacak olan yazar Gürsel Korat, okuyucularıyla bir araya geliyor.

20 Mart Cuma günü 17:00’da Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda’ya konuk gelecek olan yazar, okurlarıyla Kapadokya Dörtlüsü ve Kapadokya’nın kendi edebiyatıyla ilişkisi üzerine sohbet edecek, kitaplarını imzalayacak.

YKY tarafından yirmi iki yıldır yayımlanan üç aylık düşünce dergisi Cogito ve Felsefeciler Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu, 20 ve 21 Nisan günlerinde gerçekleşecek.

SEKİZ OTURUMLUK SEMPOZYUM

Sempozyum, bugün ülkemizin büyük sorunlarından biri olan ancak yeteri kadar tartışılmayan seküler eğitim kavramını ve olgusunu odağına alacak.

İki güne yayılan ve toplam sekiz oturumda gerçekleşecek sempozyumda felsefe, psikoloji, psikanaliz, ilahiyat ve eğitim disiplinlerinden gelen otuza yakın isim bildiri sunacak.

TARİH SARMALINDA KENTLER

Başta hat sanatı olmak üzere, geleneksel sanatların araştırılmasına ve yaşatılmasına yaptığı büyük katkılarla tanınan Prof. Uğur Derman, Tarih Sarmalı’nda Kent dizisine konuk oluyor.

Derman,İstanbul ve Hat Sanatı başlıklı konuşmasında İstanbul’a ilişkin yüzlerce yıllık görsel belleğin en önemli unsurlarından biri olan hat sanatının yakın tarihimizdeki izlerini sürecek.

24 Nisan Salıgünü 18:30’da Loca’da gerçekleştirilecek olan Tarih Sarmalı’nda Kent dizisinin moderatörlüğünü Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu üstleniyor.



AŞK-I MEMNU

Harf’ten ve Nota’dan dizisinde bu kez Uşaklıgil'in şarkılarına kulak veriyoruz. Yazarın Kırk Yıl adlı hatıratının yanı sıra Aşk- Memnu başta olmak üzere roman ve hikâyelerindeki harflerde ve notalar gezineceğimiz Halit Ziya Uşaklıgil’in Şarkıları etkinliği, 28 Nisan Cumartesi 17:00’da Loca‘da. Etkinliğin biletleri Biletix’te.