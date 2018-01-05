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Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ocak ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat, Galatasaray Meydanı’ndaki yenilenen binasında etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 14:18..
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Bir Beyoğlu klasiği haline gelen, sinemadan tiyatroya, plastik sanatlardan grafik sanatlara, fotoğraftan arkeolojiye kadar her alandaki söyleşi/konuşmalar dizisinin Ocak ayı programında herkes için birşey var. YKY yazarları, bundan böyle her ay YKY Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda’da okurlarıyla bir araya gelecek, söyleşecek, okumalar yapacak ve kitaplarını imzalayacaklar.

DÜNDEN BUGÜNE...

Hatırlamalar dizisinin üçüncüsü O zaman ve Şimdide sanatçı ve kimliği, üretim biçimlerinin içinden geçtiği dönemle ilişkisi, yalnız ya da bir arada üretme deneyimi gibi başlıklarda bugünden düne odaklanılıyor. Sanatçılar CANAN, Taner Ceylan ve sanat tarihçisi Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu’nun konuk olduğu O zaman ve Şimdi, 23 Ocak Salı günü Loca’da.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ocak ayı etkinlikleri

EDİP'İN LASTİK TOPU

Her bölümü bir yazara ya da şaire ayrılacak olan bu dizinin 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan ilk bölümü Edip’in Lastik Topunda  Edip Cansever’in metinlerinden yola çıkarak hazırlanan bir repertuvar sunulacak. Nurinisa Eroğlu tarafından hazırlanan programı klasik Türk müziği sanatçıları Güzin Değişmez sesiyle, Birol Yayla, Lütfiye Özer ve Taner Sayacıoğlu da enstrümanlarıyla seslendirecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ocak ayı etkinlikleri

"BİR PORTE KONSERİ"

Yapı Kredi Kültür Sanat, 31 Ocak Çarşamba günü ise Goethe-Institut İstanbul’un desteğiyle uluslararası alanda tanınmış, bol ödüllü çağdaş müzik topluluğu Hezarfen Ensemble’ın konserine ev sahipliği yapıyor. Bir “portre konseri” niteliğindeki bu dinletide genç Türk asıllı Alman besteci Hakan Ulus’un eserleri yorumlanacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ocak ayı etkinlikleri

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