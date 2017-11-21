Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan yeni çocuk kitapları

Tarih, inceleme, edebiyat, şiir, biyografi alanında önemli eserler yayımlayan Yapı Kredi Yayınları, çocukları da unutmuyor. Çocukların keyifle okuyabileceği yeni kitaplar raflardaki yerini aldı.

YALVAÇ URAL - MAVİ EŞEK İLE YAPBOZ KARGA SESLERİ KARIŞAN HAYVANLAR

Bu orman, başka orman!

Ormangillerin yeni macerasında, Mavi Eşek ve Kral Aslan, o günün öyküsünü getirmesi gereken Geveze Karga’nın oyununa geliyor; Karga ise kendisine çok kızan Çizer tarafından yırtılıp atılıyor! Mavi Eşek’ten ve Çizer’den intikam almaya karar veren “Yapboz Karga”nın yolu Cadı ile kesişince herkesin sesi birbirine karışıyor!

Çocuk yazınımızın üretken kalemi Yalvaç Ural, “Mavi Eşek’in Serüvenleri”nin üçüncü kitabı olan ve Mavi Eşek ile Yapboz Karga - Sesleri Karışan Hayvanlar’da da Yazar ve Çizer’e rağmen, kendi öykülerini yazıp oynamaya çalışan ama her seferinde bu muzip ikilinin planlarının bir adım gerisinde kalan Ormangiller’in sürükleyici macerasına çağırıyor kitap kurtlarını.

ELENA FERRANDİZ - MELA'NIN AYNASI

Küçücük sandığında, aynalardan dökülen gülüşleri saklardı Malena, ama hiç hoşuna gitmezdi aynaların ona anlattığı şeyler.

Küçüklüğünden beri herkes, “İç güzelliği en önemlisi” derdi.

“Günün birinde belki ben de bulurum içimdeki güzelliği” diye düşünürdü umutla.

Malena, günün birinde kendi içinde bir yolculuğa çıkar. Burada, uzun süre saklı kalmış endişeler, güvensizlikler çıkacaktır karşısına. Ama bu zorlu yolun sonu güzelliğe ve sevince varacaktır...

Elena Ferrándiz, çocukluğunu İspanya’nın Cádiz şehrinde ge­çirdi. Sevilla Üniversitesi’nde güzel sanatlar okudu ve gravür konusunda uzmanlaştı. O zamandan bu yana, edebiyat ve resim tutkusunu çeşitli yayınlar için illüstrasyon yaparak birleştiriyor. Ferrándiz’in metinlerini kendi yazdığı resimli kitapları da vardır.

B.F. PARRY - ONİRİA DÜŞLER KRALLIĞI

Bir Dünya Var, kimsenin varlığından şüphe duymadığı.

Her şeyin mümkün olduğu bir evren.

Adı Oniria, Düşler Krallığı

Ve bu Krallık şimdi büyük bir tehdit altında.

Yalnızca bir kişi Oniria’yı içine düştüğü bu durumdan kurtarabilir.

Adı Eliott , üstelik 12 Yaşında

Macera başlıyor...

DIŞ DÜNYANIN SORUNLARI

Kahramanımız Eliott. Henüz 12 yaşında. İyi bir öğrenci sayılmaz, hiç arkadaşı yok... Üvey annesi, üvey ikiz kız kardeşi ve babaannesiyle birlikte yaşıyor. Eliott’un babası ise çok hasta. Hiçbir doktor bu hastalığın nedenini tam olarak teşhis edebilmiş değil. Eliott’un dış dünyanın sorunlarından kaçıp huzur bulduğu tek bir şey var: Küçükken babaannesinin anlattığı masallarda geçen düşler ülkesi Oniria’nın hayali resimlerini çizmek. Ta ki babaannesinin bir gün Oniria’nın gerçekten var olduğunu ve Eliott’un şayet babasını bu meçhul hastalıktan kurtarmak istiyorsa Düşler Krallığı’nın yolunu tutması gerektiğini söyleyene kadar...

B. F. Parry Asıl adı Bénédicte Fleury olan yazar Cergy-Pontoise’da pazarlama okuduktan sonra iş hayatını bırakıp kendisini gençlik romanları yazmaya verdi. Kaleme aldığı fantastik Oniria üçlemesi Fransa’da çok satanlar arasına girdi.

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