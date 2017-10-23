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Yapı Kredi Yayınları'ndan raflarda yerini alanlar

Yapı Kredi etiketiyle altı yeni kitap okuyucularla buluştu.

23.10.2017 - 11:44
  1. Haberler
  2. Kitap

Yayınevleri her ay yeni kitaplar yayımlayarak okucularının beğenisine sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi Yayınları'ndan kitap raflarında yerini alan yapıtlar okuyucularını bekliyor. Çocukları da unutmayan yayınevi dört çocuk kitabı yayımladı.

GULAM HÜSEYİN SAEDİ - BAYEL AĞITÇILARI

Gerçekle gerçeküstü arasında gidip gelen, birbiriyle bağlantılı sekiz öyküden oluşan “Bayel Ağıtçıları”, 1964 yılında İran’da yayımlandığında büyük ilgi toplar.

Eser İran edebiyatının yanı sıra sineması üzerinde de etkili olur. Bu kitaptaki “Dördüncü Hikâye” Gav (İnek) adıyla 1969’da ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui tarafından beyazperdeye aktarılır. Film kazandığı ödülle birlikte İran sinemasının adını dünyaya duyururken, ülkenin sinema tarihinde de dönüm noktası olur.

Çağdaş İran edebiyatının özgün kalemi Gulam Hüseyin Sâedi, Top romanından sonra Bayel Ağıtçıları da Türkçeye kazandırıldı...

"Meşhedi İslam öksürdü ve onun bir şey söylemesini bekleyerek: “Meşhedi Hasan, selamün aleyküm, halin keyfin nicedir, iyi misin diye bakmaya geldik.” Meşhedi Hasan sanki geviş getiriyordu: “Ben Meşhedi Hasan değilim, ben ineğim, ben Meşhedi Hasan’ın ineğiyim” dedi. Moserha korkuyla geri çekildi. Kethüda: “Böyle konuşma Meşhedi Hasan, sen Meşhedi Hasan’ın ta kendisisin, değil misin?” Meşhedi Hasan ayağını yere vurdu ve: “Hayır değilim. Ben Meşhedi Hasan’ın ineğiyim” dedi.

Yapı Kredi Yayınları'ndan raflarda yerini alanlar

RİCHARD YATES - SESSİZ SAHİL

Hoyrat bir ilkgençlikten ve kısa sürede bitmiş erken bir evlilikten sonra kendini yeni yeni bulmakta olan Evan ile babası emekli asker Charles Shepard’ın bindiği araba bir akşamüstü, bilmedikleri bir sokakta bozulur. Telefon etmek için zilini rastgele çaldıkları Drake ailesinin evindeki zorunlu misafirlikleri, Drake’lerin genç kızı Rachel ile Evan arasında hızla gelişen bir aşka yol açacak, iki ailenin kaderi sessiz ve kasvetli Cold Spring Harbor kasabasında kesişecektir.

UNUTULMAYACAK BİR ROMAN

Richard Yates, güçlüklerle dolu geçmişlere sahip, birbirlerine çaresizce bağlı bu iki ailenin fertlerini yakından izliyor; bir yeniyetmenin büyüme sancılarını ve utançlarını da, yalnız bir kadının sevgiye açlığını da aynı inandırıcılıkla anlatıyor. “Sessiz Sahil, usta bir yazarın kaleminden çıktığını her sayfasında belli eden, unutulmayacak bir roman.

Yapı Kredi Yayınları'ndan raflarda yerini alanlar

SABİNE JOURDAİN - BİL BAKALIM DİNOZORLAR

Sabine Jourdain’in yazdığı “Bil Bakalım Dinozorlar” kitabında çocukların her zaman sorduğu ancak büyüklerin çoğu zaman yanıtlayamadığı 200 kadar sorunun yanıtı saklı…

‘‘Dinozorlar neden yok oldu?’’, “Dinozorlar ne yiyordu?” ve daha pek çok ilginç soru ve yanıtın olduğu Dinozorlar, çocukların gözdesi olan bu inanılmaz canlıları daha yakından tanımak için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Yapı Kredi Yayınları'ndan raflarda yerini alanlar

SOPHİE DE MULLENHEİM - BİL BAKALIM NEDİR NASIL OLUŞUR?

Sophie de Mullenheim’ın yazdığı “Bil Bakalım Nedir ve Nasıl Oluşur?” kitabında çocukların her zaman sorduğu ancak büyüklerin çoğu zaman yanıtlayamadığı 200 kadar sorunun yanıtı saklı…

“Bil Bakalım Nedir ve Nasıl Oluşur?” ise, gündelik hayatımızın vazgeçilmez parçaları olmuş ama nasıl yapıldığını bilmediğimiz video oyunu, şeker gibi nesnelerden morluk gibi olgulara varıncaya dek pek çok eşya, alet ve durum hakkında keyifli bilgiler veren eğlenceli bir kitap...

Yapı Kredi Yayınları'ndan raflarda yerini alanlar

BERAT ALANYALI - NEŞELİ ORMAN'IN YAZ KONUKLARI

Daha Güzel Bir Dünya İçin…

Neşeli Orman’da haksızlığa yer yok!

Göçle gelen yorgun kırlangıçlar yuvalarının serçeler tarafından işgal edilmiş olduğunu görünce ne yaparlar dersiniz?

Berat Alanyalı’nın yazıp, Öykü Gölemen’in resimlediği, Neşeli Orman serisi “Neşeli Orman’ın Yaz Konukları” kitabıyla devam ediyor…

Yapı Kredi Yayınları'ndan raflarda yerini alanlar

BRİGİTTE WENİNGER - FATİ TEYZE'NİN YILDIZI

Fati Teyze artık yorgun ve yaşlı, kendisine iyi bakamıyor. Anne Tavşan, Fati Teyze’den yanlarına taşınmasını isteyince evde işler biraz karışıyor. Önceleri bu değişiklikten pek hoşlanmayan yavru tavşanlar, Fati Teyze’nin ilgi çekici hikâyeleri, eşyaları, yetenekleri sayesinde sevimli ve hınzır teyzelerine gitgide alışıyorlar.

Fati Teyze artık zamanının tükendiğinin, gökyüzünde parlayan yıldızların yanında yerini alma vakti geldiğinin farkında ve bu yüzden her gece yıldızlara selam veriyor... Feridun Oral resimledi.

Yapı Kredi Yayınları'ndan raflarda yerini alanlar

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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