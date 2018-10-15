Yapılandırmanın ilk taksitini için son gün

Af yasasıyla 31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için vatandaşa yapılandırma hakkı tanınmıştı. Başvuru 27 Ağustos’ta sona ermiş ve ilk taksit ödemesi de eylülde başlamıştı.

İlk taksit ödemesinde süre 1 Ekim’de doluyordu. Ama yoğun ilgi nedeniyle süre 15 Ekim’e uzatılmıştı. Yani süre bugün doluyor. Peşin ödemeye yüzde 90 indirim fırsatında da son gün bugün.

HAKKINI KAYBETME

İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım’a kadar yapılabilecek. birinci taksiti zamanında ödeyen kişi, kalan taksit tutarının tamamını ikinci taksit döneminde peşin öderse, yüzde 50 indirim var. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz ödenmesi şart.