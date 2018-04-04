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Yapışık ikizlerden biri ameliyatla ayrıldıktan sonra öldü

Konya'da dünyaya gelen Suriyeli yapışık ikizlerden bir tanesi, birbirlerinden ayrıldıktan sonra hayatını kaybetti.

İHA | 04.04.2018 - 05:48..
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Konya'da dünyaya gelen Suriyeli yapışık ikizler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde alanında uzman bir ekibin katıldığı cerrahi operasyonla birbirinden ayrıldı. Bebeklerden biri ameliyat sonrası hayata tutunamadı.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

6 yıl önce Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen ve Konya’da yaşayan Muhammed ve Ziyade El Mustafa adlı Suriyeli çiftin 15 Mart tarihinde Konya’da ikizleri dünyaya geldi.

Karın bölgelerinden yapışık olan ikizler doğumun hemen akabinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkikler neticesinde, yapışık olarak uzun süre hayatlarını devam ettirebilme şansları görünmeyen ikizlerin cerrahi operasyonla ayrılmasına karar verildi.

Karaciğerleri yapışık olan, kalplerinde gelişme bozukluğu tespit edilen, sindirim sisteminde ciddi sorunları bulunan yapışık ikizler, çok sayıda cerrahın bulunduğu kalabalık bir ekiple Konya’da ilk kez gerçekleşen ve saatler süren operasyonun ardından başarılı bir şekilde birbirinden ayrıldı.

Yapışık ikizlerden biri ameliyatla ayrıldıktan sonra öldü

BİR BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyat esnasında öncelikle kalpleri birbirinden ayrılan bebeklerin daha sonra karaciğer ve bağırsakları da ayrılarak kalp zarı, karaciğer ve bağırsakların gerekli yerlerinde onarımlar yapıldı. Bebekler daha sonra Yenidoğan Yoğun Bakımda takibe alındı.

Ameliyatın akabinde geçen birkaç gün sonra omurgasında eğrilik bulunan ve sağ kalbi gelişmemiş olan bebek hayata tutunamadı.

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