Yaptıkları köprüden araç geçirmiyorlar

Köprünün yanına dikilen uyarı levhası, görenlerin dikkatini çekti. 'Bu köprüyü mezra halkı yaptırmıştır. Taşıt geçemez' yazılı levhayla ilgili merak duyanlar tarafından araştırma yapıldı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARI ENGELLİYORLAR

Araştırma sonucu, mezra sakinlerinin 2015 yılında yaklaşık 25 bin lira harcayarak, yaptıkları 10 metre uzunluğundaki ve 3 metre genişliğindeki köprünün zarar görmemesi için bu levhayı diktiği ortaya çıktı. Daha önce dereden yürüyerek, karşıya geçtiklerini söyleyen mezra sakinleri, köprüye gözü gibi bakıyor. 10 haneli ve 30 nüfuslu mezranın sakinleri, zaman zaman küçük araçlara geçiş izni verdiklerini belirterek, köprünün ahşap malzemeden yapılması nedeniyle ağır tonajlı araçların geçmesine engel olduklarını kaydetti.

"KÖPRÜNÜN İŞÇİLİĞİNİ BİZ YAPTIK"

Mezra sakinlerinden Ali Rıza Topçu, köprüyü 20 günde yaptıklarını belirterek, "Buraya kendi imkanlarımızla bir cami yaptık. Yine kendi imkanlarımızla köprü yaptık. Arkadaşlar arasında kişi başı bin 500-2 bin lira para toplayarak, köprüye başladık. Köprünün hem ustalığını hem de işçiliğini biz kendi imkanlarımızla yaptık. Ustaya ve işçiye hiç para vermedik. Arkadaşlarımızla omuz omuza beraber birlik olduk. Köprü olmadan önce zorlanıyorduk. Köprümüzün alt kısmı ağaç olduğu için yüksek tonajlı araçların geçmesi zor. Köprüyü korumak için de uyarı levhası yaptırdık. Sadece köprümüzden geçmek zorunda olan küçük araçlara izin veriyoruz" diye konuştu.

"KÖPRÜMÜZE ZARAR GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Mezrada yaşayan Hasan Göksu ise "Kendi imkanlarımızla mezramıza köprü ve cami yaptık. Sağ olsun, Sivas İl Özel İdaresi yolumuzu kumladı ve köprümüzü yapabilmemiz için baş kısımlarına dolgu yaptı. Buraya herkesin bir katkısı oldu. Büyük araçları geçirmemek için levhayı astık. Gelen olduğu zaman 'uyarı olsun' maksadıyla levhayı koyduk. Köprümüze zarar gelmesini istemiyoruz" dedi.

Mezranın, Belediye ve İl Özel İdare'nin hizmet sahasında bulunmaması ve arazi yolu olarak görünmesi nedeniyle mezra sakinlerinin köprüyü kendilerinin yaptırdığı öğrenildi.