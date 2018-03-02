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Yaralanan annesinin kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi

Sultanbeyli'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi araçta sıkıştı. Yaralı çocuğun annesi için döktüğü gözyaşı yürek burktu.

İHA | 02.03.2018 - 08:16..
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin A. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ersin A. ile Meryem, Veysel ve Irmak Nisa A. araçta sıkıştı.

Yaralanan annesinin kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak küçük kızı çıkarttı, ardından da araçta sıkışan diğer yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise yoğunluk oluşmaması için aldıkları önlemle trafik akışını sağladı.

Yaralı çocuğun annesi için döktüğü gözyaşı yürek burktu VİDEO

Yaralanan annesinin kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANNESİNİ İZLEDİ

Ekipler kazada hafif yaralanan küçük kıza ambulansın içerisinde boyunluk taktıktan sonra sedyede yatan anneye müdahale etti. Küçük Irmak Nisa sağlık ekiplerinin annesine müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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