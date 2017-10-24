Meksika'nın San Marco şehrinde yapılan boğa güreşinde, 550 kilo ağırlığındaki boğanın yere düşürüp üç sefer boynuz darbesi vurduğu 35 yaşında matador Arturo Macias, ölümden milimetre farkı ile kurtuldu.

Boğanın boynundan boğazladığı matador arena revirine kaldırıldı. Yapılan muayene sonrası matadorun aldığı darbenin, soluk borusunu birkaç santim ile sıyırdığı belirtildi.

Yaralanan matador geri dönüp boğayı öldürdü VİDEO

YARALI MATADOR ARENAYA DÖNÜP BOĞAYI ÖLDÜRDÜ

Doktorların bütün uyarılarına rağmen arenaya geri dönmek isteyen matador, güreşe devam ederek boğayı öldürdü.

Meksikalı matador, ülkesinde meydana gelen deprem mağdurlarına para yardımı toplamak için boğa güreşi turnuvasının düzenlendiğini, deprem mağdurlarının hayal kırıklığı yaşamaması için revir doktorlarını ısrarlarını hiçe sayıp ringe geri döndüğünü söyledi.