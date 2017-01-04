Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu

Davanın hakimi Maya Heller, 2 buçuk saatlik konuşmasında Azaria'nın ifadesinin 'zaman içinde değiştiğini ve baştan savma' olduğunu belirtti.
ADAM ÖLDÜRMEDEN SUÇLU BULUNDU
Tel Aviv'deki Kiriya Askeri Mahkemesi'nde görülen davada, 20 yaşındaki Azaria'ya 'taksirle (kasıtsız) adam öldürmeden' suçlu bulundu.
RAHAT TAVIRLARI KARARDAN SONRA DEĞİŞTİ
Öte yandan AFP, ailesi ve yakınlarıyla gülerek mahkeme salonuna giren Azaria'nın rahat tavırlarının kararın açıklanmasıyla 'keskin' şekilde değiştiğini akardı. Haberde Azaria'nın anne ve babasının da kararın okunmasıyla birbirlerine sarıldığını kaydetti.
CEZA HENÜZ BELLİ DEĞİL
Mahkeme salonuna asker üniformasıyla gelen Azaria'nın alacağı ceza henüz açıklanmadı.