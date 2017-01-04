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Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu

İsrail'de Batı Şeria'nın El Halil kentinde, yaralı Filistinliyi öldüren Elor Azaria isimli İsrail askeri, son kez hakim karşısına çıktı.

Ajanslar | 04.01.2017 - 17:10
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Davanın hakimi Maya Heller, 2 buçuk saatlik konuşmasında Azaria'nın ifadesinin 'zaman içinde değiştiğini ve baştan savma' olduğunu belirtti.

ADAM ÖLDÜRMEDEN SUÇLU BULUNDU

Tel Aviv'deki Kiriya Askeri Mahkemesi'nde görülen davada, 20 yaşındaki Azaria'ya 'taksirle (kasıtsız) adam öldürmeden' suçlu bulundu.

Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu

RAHAT TAVIRLARI KARARDAN SONRA DEĞİŞTİ

Öte yandan AFP, ailesi ve yakınlarıyla gülerek mahkeme salonuna giren Azaria'nın rahat tavırlarının kararın açıklanmasıyla 'keskin' şekilde değiştiğini akardı. Haberde Azaria'nın anne ve babasının da kararın okunmasıyla birbirlerine sarıldığını kaydetti.

Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu

CEZA HENÜZ BELLİ DEĞİL

Mahkeme salonuna asker üniformasıyla gelen Azaria'nın alacağı ceza henüz açıklanmadı.

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